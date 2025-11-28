Arranca el proceso de licitación del servicio de banda musical del Ayuntamiento de Lorca

El servicio de banda de música del municipio de Lorca será prestado por una entidad privada elegida mediante concurso público. Este cambio de modelo, puesto en marcha tras el requerimiento realizado por el Ministerio de Trabajo para la regularización de la situación laboral de los músicos, se consagraba este viernes con el inicio del proceso licitador, tal y como anunciaba el edil delegado de Cultura, Santiago Parra.

"Se trata de una buena noticia, incluida dentro de la planificación establecida por parte del Gobierno de Lorca para establecer en condiciones debidas el servicio de banda de música dependiente de la concejalía de Cultura" significaba el concejal, que hacía hincapié en que el nuevo modelo se ha desarrollado "con el objetivo de dar la adecuada forma a la prestación de estas funciones de acuerdo con las indicaciones formales efectuadas por parte de los servicios técnicos municipales".

Santiago Parra, este viernes. / L.O.

En este sentido, fuentes municipales informaban que la junta de gobierno local daba, precisamente este viernes, el visto bueno definitivo al expediente de contratación a tal efecto, procediéndose a la apertura del procedimiento de adjudicación, que se llevará a cabo en la modalidad de abierto. Así, el anuncio podrá ser consultado por todos los interesados en el Perfil del Contratante alojado en la Plataforma de contratos del Sector Público, y podrá concurrir al mismo cualquier interesado que cumpla con los requisitos establecidos. El plazo previsto para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 15 de diciembre.

Ahorro para el Ayuntamiento

Por lo que respecta a los recursos destinados al contrato, Parra Soriano explicaba que la cantidad inicial se ha situado en 110.000 euros, siendo el periodo de cobertura de realización de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro. "Constituye un marcado beneficio para las arcas municipales, ya que supondrá un ahorro anual que supera ampliamente los 300.000 euros en relación con la extensa lista de gastos que se habían convertido en una carga demasiado cara para todos los ciudadanos" explicaba, haciendo referencia al coste anual del modelo anterior, estimado en 400.000 euros.

Parte de la Banda Municipal de Música en una de sus últimas apariciones en septiembre de 2024. / Daniel Navarro

A este respecto, cabe destacar que el pliego incluye una prestación mínima de servicios "que compromete y garantiza la presencia de la banda en un total de 20 eventos de carácter municipal" como pueden ser Feria o Semana Santa.

"Una auténtica aberración"

Sin embargo, el nuevo modelo no convence al principal partido de la oposición. Según declaraba Isidro Abellán, edil del Partido Socialista, las condiciones del contrato expresadas por el edil de Cultura supondrían "una auténtica aberración a la cultura lorquina" debido a la reducción del número de actuaciones.

"Con el anterior modelo, que suponía un coste de 210.000 euros al año, se realizaban entre 90 y 100 actuaciones" señalaba el que fuera responsable de las cuentas municipales durante el mandato anterior, que apostillaba: "con el método que pretende emplear el Partido Popular con un coste de 110.000 euros para hacer 20 actuaciones, 5.500 euros por actuación. Que nos digan a qué pedanías no va a acudir en sus fiestas, que se olviden las asociaciones de pedir la banda municipal para sus conciertos benéficos..." terminaba apostillando.