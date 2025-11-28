Abanilla presenta la ruta inmersiva y accesible “Camino 3 de mayo”, un recurso pionero para el Año Jubilar 2026

El Ayuntamiento de Abanilla y la CARM han presentado la nueva ruta inmersiva y accesible Camino 3 de mayo, un proyecto pionero en la Región de Murcia que permitirá que este recorrido tradicional pueda disfrutarse por cualquier persona, de manera presencial o digital, con vistas al Año Jubilar 2026. Esta actuación ha sido posible gracias a una subvención de 17.702 euros de la Consejería de Turismo, a la que se suma una aportación municipal de 2.172 euros para la implementación de códigos QR y tecnología NaviLens.

La herramienta moderniza la experiencia del visitante mediante contenidos digitales accesibles —audioguías multilingües, lengua de signos, lectura fácil, subtítulos y señalización inteligente— e incorpora un avatar creado con inteligencia artificial, algo que convierte esta ruta en un ejemplo regional de innovación turística. Su carácter inclusivo y su diseño inmersivo han llevado a que sea seleccionada como recurso ejemplo de inclusión en FITUR 2026, lo que reforzará la proyección cultural y turística de Abanilla a nivel nacional e internacional.

El acto de presentación contó con la presencia del alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco; la directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte; la presidenta de la Hermandad de la Santa Cruz, Carmen Cascales; y Nuria Barrachina, de Proyectos Inmersivos, empresa responsable del desarrollo.

Presentación de la nueva ruta inmersiva y accesible Camino 3 de mayo / CARM

Durante la presentación, el alcalde ha destacado que ”con este proyecto aprovechamos la palanca del Año Jubilar para que el turismo de Abanilla salga de nuestro municipio y explicado por, quien mejor, que un personaje que fue parte importante de la historia como D. Juan de Cereceda y Carrascosa”. Por su parte la D. G. de Calidad Turisticas, Eva Reverte, ha destacado “la predisposición de Abanilla para hacer de todos y para todos este recurso turístico a través de esa ruta que recorre la Santísima Cruz como es el Camino 3 de mayo”.

Una herramienta clave para el Año Jubilar 2026

La ruta se ha diseñado como un recurso fundamental para el Año Jubilar, que celebrará cinco siglos de devoción al Lignum Crucis, custodiado en la Iglesia de San José. Además de ofrecer una interpretación accesible de la tradición de la Santa Cruz, el itinerario incluye explicaciones sobre cerca de veinte puntos históricos, culturales y devocionales, entre ellos la Iglesia de San José, la Capilla de la Santa Cruz, la Placeta del Paje y su escultura, la Casa Cabrera, el lavadero —el más antiguo en uso de la Región—, la escalera del Sagrado Corazón, el Paseo de la Ermita, el paraje de Santa Ana y la ermita de Mahoya.

Uno de los elementos más singulares del proyecto es la recreación mediante inteligencia artificial del Comendador Don Juan de Cereceda y Carrascosa, el “Centauro de La Mancha”, figura histórica ligada a la Orden de Calatrava y a la villa de Abanilla. Este avatar guía al visitante a través del camino aportando contexto histórico y anécdotas documentadas, convirtiéndose en el hilo conductor de toda la experiencia.

Durante el recorrido, el visitante puede acceder a miradores 360º, vídeos, explicaciones ampliadas y otros recursos accesibles tanto desde los tótems instalados como desde cualquier dispositivo móvil.

La ruta queda desde hoy a disposición de todas las personas interesadas en descubrir la historia, el patrimonio y las tradiciones de Abanilla mediante una experiencia totalmente adaptada e inmersiva, que puede disfrutarse de forma presencial o completamente online.