El PSOE denuncia que Lorca dispone de una sola ambulancia para traslados el 80% del tiempo

"Incomprensible, injusta y peligrosísima". Así calificaba José Ángel Ponce, edil del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Lorca, la decisión tomada por la Consejería de Salud de trasladar una de las tres ambulancias no asistenciales que prestaban servicio en el municipio lorquino a Totana; medida que no llegó a tratarse en el último Pleno –celebrado el pasado miércoles– debido a los votos en contra de PP y Vox a la moción de emergencia presentada por los socialistas.

José Ángel Ponce, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

"Lo fácil, lo más cómodo para López Miras, es seguir castigando a Lorca. Lo difícil es asumir su responsabilidad y reforzar el servicio donde hace falta", señalaba el concejal, que lamentaba la postura del equipo de Gobierno local a este respecto. Del mismo modo, Ponce Díaz denunciaba que, durante el 80% del tiempo, al menos una de las ambulancias de Lorca está desplazada realizando traslados interhospitalarios hacia Murcia o Cartagena. "Esto significa que Lorca ya estaba en precario. Quitar una ambulancia más convierte la situación en insostenible".

Contrato incumplido

A este respecto, el edil socialista advertía que el traslado del vehículo a Totana podría suponer el incumplimiento del contrato que rige la prestación del transporte sanitario, y que exige que las bases logísticas permanentes se ubiquen en zonas desde las que se pueda llegar al Hospital Rafael Méndez en 20 minutos. "Desde Totana, cumplir esa exigencia es materialmente imposible", aportaba, para terminar reclamando el refuerzo del servicio del Área III mediante la incorporación de nuevas ambulancias no asistenciales.

En este sentido, cabe recordar que fuentes autonómicas indicaron al respecto del traslado del vehículo a Totana que se trataba "de una de tantas medidas que se realizan desde el SMS para garantizar una asistencia de calidad independientemente del lugar en el que residan los pacientes" y que la ambulancia seguiría prestando servicio "en toda el Área III".