La Navidad llegará a Lorca el sábado con un espectáculo de luz y color

Ya se conocen todos los detalles del extenso programa que, durante la próxima Navidad, dinamizará Lorca. Así, el primer gran evento se celebrará este mismo sábado, cuando el encendido del gran árbol de la Plaza de España –que tiene 22 metros de altura y 10 metros cuadrados en su base y está formado por más de 40.000 bombillas tipo Led– marque que comienzo de las festividades tras la conmemoración de San Clemente.

Será a partir de las 20 horas cuando, en el centro neurálgico del Casco Histórico, tenga lugar el espectáculo creado para la ocasión bajo el título 'El Origen de la Luz. "La magia está garantizada en una velada que marcará el inicio oficial de las fiestas navideñas en Lorca, entre villancicos, sonrisas y el brillo de miles de bombillas", significaba la edil de Festejos, María de las Huertas García, que animaba a "todos los vecinos y visitantes a sumarse a esta celebración y a disfrutar de unas fiestas navideñas inolvidables en el municipio, llenas de luz, alegría y mucha ilusión".

Pablo Segura será el encargado del encendido este año. / L.O.

Además del espectáculo, el momento más especial llegará cuando se proceda a iluminar el alumbrado. De ello, se hará cargo el joven piloto de karts lorquino Pablo Segura, quien a sus 9 años ya demuestra un prometedor futuro en ese deporte. "Pablo encarna los valores de tenacidad y pasión que enorgullecen a Lorca. Es una inspiración para nuestros jóvenes, y por eso hemos querido que sea él quien dé luz a nuestra Navidad, como gesto de ilusión y esperanza compartida" aportaba a este respecto la edil.

Despliegue belenista

Además del encendido y del mercadillo de Navidad, que tendrá lugar a partir del próximo miércoles, otro de los momentos clave de la Navidad lorquina tendrá lugar el próximo 8 de diciembre, cuando se inaugure el Belén Municipal ideado por la Asociación Belenista de Lorca.

Presentación de los actos alrededor del Belén de este año. / L.O.

Una vez más, el espectacular Belén monumental se dispondrá en el Palacio de Guevara –a pesar del anuncio realizado por el Ayuntamiento en 2024, cuando se indicó que sería trasladado a la antigua Colegiata de San Patricio para conservar la recién restaurada 'Casa de las Columnas'– y volverá a contar con reproducciones de la más alta calidad. Según explicaba el presidente de la entidad belenista, Miguel Ángel Hernández, en esta ocasión se le ha dado la mayor importancia al pueblo de Jerusalén, representándose también las torres de Herodes y la biblioteca de Celso, que se erigió en Éfeso, en la actual Turquía. Respecto al monumento romano en España visitable este año, se ha reproducido el puente romano de Calamocha, orgullo de esta población de Aragón.

Pero antes, este mismo viernes, se llevará a cabo el Pregón de Navidad, que estará a cargo del director del Museo Arqueológico Municipal Andrés Martínez Rodríguez, y que se celebrará a partir de las 20 horas en San Patricio. El domingo, 21 de diciembre a las 11:30 h, la iglesia parroquial de Ntra. Sra. del Carmen acogerá las ‘Bendiciones del Niño Jesús’; y el ‘Acto de Exaltación Belenista’, tendrá lugar el sábado, 3 de enero, a las 20:00 h, en el Auditorio Margarita Lozano.

Asimismo, volverán a celebrarse los concursos de belenes y de tarjetas navideñas, todo ello complementado por la ‘Ruta de los belenes’, organizada de nuevo por la Asociación Belenista, en colaboración con la Concejalía de Cultura.