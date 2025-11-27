Javier Fuertes Pérez recibe en Cehegín el gran premio de la Compra-Reloj 2025

Cehegín ha vivido hoy una jornada de celebración con motivo de la entrega del premio de la Compra-Reloj 2025 al joven ceheginero Javier Pérez, quien resultó ganador tras el sorteo celebrado ayer miércoles recientemente en la Cámara de Comercio de Murcia, ante el notario José Miguel Orenes.

El acto de reconocimiento ha tenido lugar en el comercio donde se entregó la papeleta premiada, Anité Centro Óptico,

El acto de reconocimiento ha tenido lugar en el comercio donde se entregó la papeleta premiada, Anité Centro Óptico, y ha contado con la presencia del concejal de Comercio, José Antonio Zafra; Javier Tortosa, responsable de Comercio Interior de la Cámara de Comercio y Francisco Jesús Zamora, Presidente de la Asociación de Comercio.

La papeleta ganadora fue extraída entre más de 120.000 depositadas en las urnas por más de 900 comercios de toda la Región de Murcia. Gracias a este golpe de suerte, Javier ha disfrutado hoy de una intensa mañana de compras por valor de 6.000 euros, entre las 10.00 y las 13.30 horas.

Premio

Realizando compras / La Opinión

El premio ha estado sujeto a las bases habituales: un máximo de 300 euros por comercio y la obligatoriedad de realizar las compras exclusivamente en los establecimientos adheridos al programa. Además, la actividad debía comenzar o finalizar en el comercio que emitió la papeleta ganadora, en este caso Anité Centro Óptico.

Hoy, Cehegín ha sido protagonista de esta acción regional que continúa generando ilusión, apoyo al comercio de proximidad y momentos inolvidables para sus ganadores.