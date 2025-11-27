Fomento acomete obras por más de un millón para la conservación y mejora en las carreteras de Caravaca

El Gobierno regional ha destinado este año más de un millón de euros para acometer obras para la conservación y mejora de la seguridad vial en diversas carreteras autonómicas situadas en el municipio de Caravaca de la Cruz.

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, junto al alcalde, José Francisco García, supervisó una de las actuaciones de conservación que se están llevando a cabo y subrayó que “la conservación es una prioridad para el Gobierno regional porque garantiza desplazamientos seguros y reduce el deterioro progresivo de las vías”.

En concreto, la actuación se está realizando en la carretera que une las pedanías de Barranda y Archivel, la RM-702, en el acceso a esta última localidad. Las obras, que supondrán una inversión superior a los 71.000 euros, consisten en la reposición del aglomerado, limpieza de cunetas y repintado de señales horizontales.

Mejora en la red de carreteras del municipio

Mejora en las carreteras del término municipal de Caravaca / Enrique Soler

Esta es una de las actuaciones que se están realizando desde el pasado mes de octubre, dentro del programa de conservación, con una inversión total de 608.161 euros. Entre las intervenciones destacan el segado de márgenes en todas las carreteras del municipio, la limpieza de arrastres tras episodios de lluvia en la subida del Caracolillo, la RM-715, o el repintado de la señalización horizontal en la RM-730, además de la reposición de señalización vertical en varias carreteras secundarias.

Asimismo, en el primer semestre del año, la Consejería de Fomento e Infraestructuras ha invertido 436.000 euros en actuaciones de conservación en la carretera de Los Royos (RM-C18), la vía que conecta Caravaca de la Cruz con Socovos (RM-715), así como tres campañas de siega en distintos tramos de la red regional.

Carrillo puso en valor “la importancia de una conservación constante que garantice seguridad, movilidad y cohesión territorial reforzando las comunicaciones del municipio y sus pedanías”.

Glorieta en Archivel

Por otro lado, en el marco del programa de Seguridad Vial, la Consejería va a invertir más de 414.000 euros en la construcción de la futura glorieta de Archivel, que reducirá la velocidad en un tramo especialmente sensible ubicado junto al Instituto de Educación Secundaria Oróspeda y ordenará los accesos a la pedanía.

El alcalde de Caravaca, José Francisco García ha informado que “se trata de una actuación ya licitada por la Comunidad Autónoma con la que cumplimos un compromiso y damos respuesta a una reivindicación de los vecinos”. García ha añadido que esta intervención “tiene un doble objetivo: reducir la velocidad inadecuada de los vehículos a su llegada a la travesía de Archivel y mejorar la seguridad de los usuarios del Instituto de Educación Secundaria Oróspeda”.

También se suma la inversión superior a 232.000 euros en obras de emergencia en la carretera RM-730, donde se ha consolidado un talud mediante un muro de escollera de 100 metros y trabajos de limpieza y saneo.