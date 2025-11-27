El alcalde de Lorca señala el soterramiento como una "extraordinaria oportunidad histórica"

Las obras del Corredor Mediterráneo, que contemplan la integración urbana de las vías férreas a su paso por Lorca, supondrán una gran oportunidad para vertebrar Lorca. Esta era una de las principales conclusiones que se extraía del Consejo Social de la Ciudad, que se celebrara este jueves y se centraba en la "extraordinaria oportunidad histórica" que supondrá esta nueva infraestructura.

Fulgencio Gil, este jueves. / L.O.

El propio alcalde del municipio, Fulgencio Gil, así lo indicaba, a la vez que manifestaba los beneficios que aportará la 'Nueva Alameda Central': "mejorará la conectividad entre barrios y la ciudad y será un pulmón verde que se unirá a las Alamedas". Entre las ubicaciones que mejorarán su conexión se encuentran la vieja estación de Sutullena, la nueva estación del Ave y Cercanías, el Coso de Sutullena, los monasterios de clarisas y San Diego, el Puente de Hierro, el Centro de Desarrollo Local y los Institutos Francisco Ros Giner, Príncipe de Asturias y Ramón Arcas, a las que se espera se sumen nuevas construcciones.

En este sentido, el primer edil recordaba que su creación será consensuada con la ciudadanía: "para el diseño de este espacio queremos contar con las aportaciones de todos los colectivos lorquinos, así como con las de cualquier ciudadano que nos las quiera hacer llegar, porque queremos que todos los vecinos se vean reflejados en este ilusionante proyecto".

Consejo Social de la Ciudad, celebrado este jueves en el CDL. / L.O.

No obstante, Gil Jódar ya adelantaba que el corredor contará con un paseo peatonal sobre el espacio liberado tras el soterramiento de las antiguas vías, y un carril bici, que enlace con la red existente, todo ello complementado con un alumbrado que permita recorridos seguros. Además, según indicaban fuentes municipales, para su diseño se estudiarán las actuaciones de similares características llevadas a cabo en ciudades españolas como Hospitalet de Llobregat, Logroño o Alicante, y a nivel internacional, Zúrich, Boston o Tokio.

Recuperación del tren

En cuanto a las obras ferroviarias, Gil Jódar aprovechaba el Consejo Social para reclamar "que las administraciones implicadas cumplan con el compromiso de que el servicio de trenes de cercanías se recupere la próxima primavera", haciendo uso de la estación de San Diego como punto provisional de llegada a Lorca.

Obras de construcción de la nueva estación de San Diego. / Daniel Navarro

Por otro lado, durante la sesión también se reiteraba la necesidad de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ponga en marcha la construcción de las obras de defensa contra inundaciones, así como la situación generada por la ampliación propuesta de las Zonas de Flujo Preferente.