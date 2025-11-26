Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Programa

La magia navideña llega a Los Alcázares con un programa cargado de eventos

El Ayuntamiento ha presentado un calendario repleto de propuestas culturales, deportivas, festivas y familiares que se desarrollará desde este viernes 28 de noviembre y hasta el 5 de enero

Presentación del progama navideño de Los Alcázares.

Presentación del progama navideño de Los Alcázares. / Ayto. Alcázares

La Opinión

La Opinión

Los Alcázares ha presentado este miércoles su completo programa de actividades y eventos previstos para estas fiestas, diseñados para que vecinos y visitantes vivan una Navidad única, participativa y llena de ilusión.

La Navidad de Los Alcázares dará comienzo este sábado 29 de noviembre, a las 19.30 horas, con el tradicional encendido navideño en la Puerta del Ayuntamiento. Un acto que volverá a reunir a cientos de personas para dar la bienvenida oficial a estas fechas.

A este primer encendido le seguirán los previstos en Lomas del Rame, el 2 de diciembre en la Plaza de la Virgen, y en Los Narejos, el 4 de diciembre en la Plaza Miguel de Cervantes, ambos también a las 19.30 horas. Cada uno de ellos estará acompañado de actuaciones musicales, personajes infantiles, reparto de flores de pascua y numerosas sorpresas que harán brillar cada rincón del municipio.

Tras estos encendidos, Los Alcázares vivirá más de un mes de intensa programación repleta de actividades dirigidas a todas las edades y gustos. Entre los eventos más esperados destacan citas ya tradicionales como el Baño de Navidad, la Papanoelada Motera, la bendición del Belén municipal, o la despedida del año en la Plaza del Ayuntamiento, que reúne a centenares de vecinos para brindar juntos por el nuevo año.

Para los más pequeños, el calendario incluye la animación de Papá Noel, talleres navideños, la Mañanabuena y la Mañanavieja infantil, la visita de Papá Noel, la gran Cabalgata de Reyes Magos, así como múltiples actividades culturales, musicales y deportivas. Conciertos, teatro, propuestas turísticas y un sinfín de planes completan una programación pensada para que toda la familia disfrute de la Navidad en Los Alcázares.

El alcalde Mario Pérez Cervera ha señalado que “este programa es fruto del trabajo conjunto de las diferentes concejalías y está diseñado para que todos, desde los más pequeños hasta los mayores, encuentren su espacio y su motivo para disfrutar. En Los Alcázares queremos ofrecer una Navidad que llegue a todos: cercana, emotiva y llena de oportunidades para compartir momentos inolvidables”.

Asimismo, ha invitado a vecinos, vecinas y visitantes a consultar todo el programa disponible en la página web del Ayuntamiento de Los Alcázares: “Animamos a todos a no perderse ninguna de las actividades. En Los Alcázares tenemos la Navidad que necesitas, la Navidad que quieres, una Navidad para vivirla juntos”.

