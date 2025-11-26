Lorca organizará una jura de bandera para recordar al Regimiento Mallorca n.º 13

El municipio de Lorca conmemorará la presencia del Regimiento Mallorca n.º 13 en el municipio con motivo del 30º aniversario de su disolución. Y es que, la moción presentada por Vox en este sentido era aprobada casi por unanimidad en el Pleno, pues únicamente IU votaba en contra. Entre los actos que deberá organizar el Ayuntamiento a raíz de la ratificación del texto presentado por la formación que dirige Carmen Menduiña a nivel local, destaca la jura de bandera que deberá celebrarse el 12 de octubre de 2026 en coordinación con el Ministerio de Defensa.

Además, con el objetivo de llenar de simbolismo el acto, el Consistorio solicitará que esté presidido por la bandera original del Regimiento Mallorca n.º 13, "permitiendo que quienes sirvieron en la unidad revivan el juramento que realizaron en su juventud". Así lo expresaba el edil de la formación, José Martínez, que destacaba la "profunda huella" que la unidad dejó en la Ciudad del Sol, especialmente durante la inundación de 1973, cuando los efectivos realizaron centenares de rescates.

José Martínez, edil de Vox en Lorca. / Daniel Navarro

"Su llegada marcó un antes y un después en la ciudad, generando empleo estable, impulsando comercios, revitalizando barrios y aportando cultura, disciplina y vida social. Todo ello convirtió a Lorca en un referente militar en la Región de Murcia" aportaba el concejal durante la presentación de la moción.

Desde 2018

De salir adelante, el acto de jura de bandera será el primero que se lleve a cabo en Lorca desde 2018. En aquel momento, también con Fulgencio Gil como alcalde, más de 150 lorquinos y lorquinas juraban la enseña nacional en un evento celebrado con motivo del 75 aniversario de la Academia General del Aire. De hecho, la Patrulla Águila también tomaba parte en el acto –celebrado el 14 de abril del citado año– al sobrevolar la Plaza de España como preludio del desfile terrestre protagonizado por el escuadrón de alumnos que por aquel entonces se formaba en la AGA.