Reconocimiento
Un historiador y un arqueólogo serán los nuevos cronistas oficiales de Lorca
Manuel Muñoz Clares y Andrés Martínez Rodríguez tomarán el relevo de Juan Guirao García, fallecido en agosto de 2020
El municipio de Lorca vuelve a contar, desde este miércoles, con cronista oficial. De hecho, desde su aprobación en el Pleno, serán dos personas las reconocidas con este cargo: el historiador Manuel Muñoz Clares y el arqueólogo Andrés Martínez Rodríguez. Así lo anunciaba el propio alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, en compañía del resto de portavoces de los grupos políticos con representación en el hemiciclo local, que mostraban su apoyo a la iniciativa.
En este sentido, cabe recordar que la ciudad permanecía en ‘sede vacante’ desde el fallecimiento del último cronista oficial de Lorca, el que fuera archivero municipal Juan Guirao García, en agosto de 2020. "Nombrarlos cronistas oficiales no solo es un reconocimiento justo a la labor de ambos, sino también una garantía de que la historia de Lorca seguirá siendo contada con la sensibilidad, el rigor y el amor que exige" señalaba el primer edil, quien ponía de manifiesto "sus acreditadas y extensas labores de estudio, investigación, divulgación del patrimonio y aspectos históricos, y su compromiso continuado con la preservación y proyección de la memoria colectiva de la ciudad" como principales motivos para el nombramiento.
En cuanto a las funciones que deberán desempeñar los cronistas, fuentes municipales explicaban que se les encomienda la misión de preservar y difundir los valores culturales del municipio, fomentar la investigación histórica y patrimonial, y ofrecer asesoramiento a las autoridades y organismos de la Administración en todas aquellas cuestiones relacionadas con la memoria colectiva y el legado local.
Acto oficial
Además de la votación efectuada en el Pleno, el reconocimiento a Muñoz y Martínez se oficializará públicamente en un acto solemne que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre, a las 20 horas, al que acudirá la corporación municipal y que tendrá como escenario la antigua Colegiata de San Patricio.
