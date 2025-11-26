La Comunidad autoriza los planes del Ayuntamiento de Lorca para restaurar el Teatro Guerra

Invierno de 2026. Este era el horizonte temporal que fijaba el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, para reabrir el Teatro Guerra tras su restauración y, de momento, el proyecto avanza. Y es que, si el pasado 17 de noviembre se desvelaba –tras más de un año clausurado– el alcance de los daños en el coliseo más antiguo de la Región de Murcia, este mismo miércoles se daba a conocer que la Dirección General de Patrimonio Cultural ya ha emitido los informes favorables necesarios para acometer la rehabilitación.

Unas obras en las que será necesario invertir casi 700.000 euros y que "podrán dar comienzo de forma ágil y sin tener que esperar más trámites" una vez se complete le proceso de licitación. Santiago Parra, edil delegado de Cultura, así lo indicaba, a la vez que recalcaba: "permitirá reabrir estas instalaciones con las máximas garantías de seguridad y cumpliendo con toda la normativa actual vigente en materia contra incendios, incluyendo las distintas actuaciones dirigidas a su rehabilitación integral, respetando su estructura e historia patrimonial".

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, junto al edil de Cultura. / L.O.

A este respecto, cabe recordar que el teatro permanece clausurado desde octubre del año pasado, cuando se cerraba para reparar el sistema antiincendios; una actuación que ponía de manifiesto el precario estado del teatro más antiguo de la Región de Murcia que, además, está catalogado como Bien de Interés Cultural.

"Estamos dando pasos sólidos y con seriedad para volver a ofrecer eventos en condiciones de plena seguridad para todos los asistentes al teatro. El estado en el que se encontraba el edificio era manifiestamente mejorable, hasta tal punto que no cumplía con la normativa legal, además de presentar serias deficiencias acumuladas, que, al no corregirse en su momento, han provocado afecciones de mayor relevancia", detallaba Parra Soriano.

Mínima intervención

En cuanto al proyecto de rehabilitación, fuentes municipales aseguraban que se realizará "bajo los criterios de mínima intervención y máximo respeto al valor histórico del inmueble"; destacando las intervenciones para mejorar la respuesta de la infraestructura ante emergencias. Así, se sectorizarán los espacios, se mejorará el sistema de detección de incendios y el control de humos en la caja escénica. Además, se instalarán barras antipánico en las puertas, y se dará más visibilidad a las señales en los recorridos de evacuación y emergencia.

Daños visibles en los laterales del coliseo. / Daniel Navarro

"Hablamos del teatro más antiguo de la Región de Murcia, declarado Bien de Interés Cultural el 31 de marzo de 1982; un gran baluarte cultural para nuestra ciudad que se encuentra en el corazón de todos los lorquinos, por eso estamos haciendo todo lo posible para reabrirlo cuanto antes. Hablamos de unas obras de gran calado, que incluyen tareas de restitución, reforma y reparación de múltiples afecciones", terminaba el concejal.

"Clara y real"

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Casalduero, lamentaba el "abandono absoluto" del Teatro, y exigía "un calendario de actuaciones, transparencia y acceso inmediato" al edificio. "El cierre indefinido del Teatro Guerra es una vergüenza y un incumplimiento flagrante de la Ley de Patrimonio. El Ayuntamiento, como titular del edificio, es el responsable de su mantenimiento y está incumpliendo tanto la normativa estatal como la regional. La Cultura de Lorca no merece el trato que le está dando Fulgencio Gil", afirmaba la líder del PSOE local.