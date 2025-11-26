La Compra-Reloj 2025 se va para Cehegín

Javier Pérez, un joven de 17 años de Cehegín, ha sido el afortunado ganador de la Compra-Reloj 2025, tras el sorteo abierto al público y ante el notario José Miguel Orenes, que ha tenido lugar en la Cámara de Comercio de Murcia. La papeleta ha sido extraída por el niño Gonzalo Tortosa, entre las más de 120.000 depositadas en las urnas, procedentes de más de 900 comercios distribuidos por toda la Región.

Anité Centro Óptico es el comercio que le ha dado la suerte a este joven que mañana faltará a su jornada lectiva en el IES Vega del Argos para disfrutar del premio que consiste en realizar compras por valor de 6.000 euros durante el horario comercial (10.00-13.30 horas) de mañana jueves 27.

La principal limitación es no superar los 300 euros por comercio, siempre en aquellos establecimientos participantes en esta iniciativa, perdiendo el importe que no logre gastar en el tiempo establecido. La Compra-Reloj deberá iniciarse o finalizar en el establecimiento que ha entregado el talón premiado.

La corporación empresarial organiza esta acción de promoción comercial, en el marco del Programa de Comercio Minorista 2025, que cuenta con la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.