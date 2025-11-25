Educación
Casi 13.000 euros para la FAMPA de Lorca
El Ayuntamiento renueva sus convenios con la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos volverá a contar con los recursos económicos aportados por el Ayuntamiento de Lorca para el desarrollo de actividades durante el presente curso. La edil de Educación, Rosa Medina, acompañada por el presidente de la FAMPA del municipio Andrés Terrones, así lo ponía de manifiesto tras la renovación de los convenios existentes.
Entre las iniciativas que permitirán poner en marcha los 12.590 euros aportados por las arcas municipales se encuentran la realización de viajes desde los centros escolares de pedanías a la Ciudad del Sol, así como la puesta en marcha de un nuevo curso de inmersión lingüística para alumnos extranjeros de los centros de Secundaria de todo el municipio.
A estas iniciativas, ya realizadas durante el curso pasado, se sumará la ejecución de una memoria de actividades bajo el nombre 'Actividades Administrativas y Asesoramiento a las AMPAS del municipio de Lorca'.
"Dichas actividades tienen como finalidad facilitar a las AMPAS la información sobre los temas de cualquier índole que pudiera afectar a la educación de los niños en edad escolar, así como ofrecer desde la FAMPA el asesoramiento oportuno en la actividad administrativa que tienen que realizar las AMPAS", explicaba la edil responsable del ramo, que recordaba que las actividades deberán llevarse a cabo antes del 30 de junio de 2026.
- Francisco J. Navarro: 'Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino
- Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad en Murcia
- Un nuevo Mercadona abre en Murcia el próximo lunes
- El sospechoso de matar a su pareja en Murcia queda en libertad tras demostrar la Policía que no hay crimen
- Este es el pueblo de la Región de Murcia donde ya han amanecido con el agua congelada: 'El termómetro ha caído hasta los -4,3 grados
- Encendido de las luces de Navidad en Murcia: Toma forma el árbol de la Circular y regresa el Jardín de los Sueños al Malecón
- Molina de Segura estrena radares: estas son las nuevas zonas donde podrán empezar a multar
- Las ITV de la Región se oponen a que los talleres puedan emitir el futuro certificado de vida útil obligatorio para vender un coche