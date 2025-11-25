Un nuevo distintivo impulsa la promoción del Camino de la Cruz y el Año Jubilar de Caravaca

La Fundación Camino de la Cruz de Caravaca ha presentado el distintivo 'Amigos del Camino de la Cruz de Caravaca', en un acto que ha presidido la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, junto al alcalde de Caravaca, José Francisco García, además se ha incluido la firma de un acuerdo de colaboración con el Colegio de Periodistas de la Región de Murcia, primera entidad que se adhiere a este sello.

Conesa explicó que "se inicia de este modo la creación de alianzas estratégicas con la sociedad, instituciones y colectivos profesionales, lo que supone un pilar fundamental para la Fundación Camino de la Cruz en su labor de promoción y difusión de la imagen y valores del Camino, del Año Jubilar y de Caravaca".

Este convenio implica establecer una relación de colaboración entre la Fundación y el Colegio para la promoción conjunta mediante la inclusión del sello 'Amigos del Camino de la Cruz de Caravaca' en los canales de comunicación, instalaciones o productos del Colegio y su participación en acciones de visibilidad y actividades vinculadas al Camino que se estimen convenientes.

Firma del acuerdo de colaboración / Enrique Soler

La consejera indicó que el distintivo 'Amigos del Camino de la Cruz de Caravaca' "simboliza ese compromiso compartido con toda la sociedad, invitando a más entidades a sumarse a esta estrategia conjunta que promueve la cooperación y hace visible el trabajo colectivo para consolidar el Camino como un eje vertebrador de desarrollo social y turístico".

Por su parte, el decano del colegio de Periodistas de la Región, Miguel Massotti, destacó que “una actividad como hacer el camino, vertebra el territorio, trae riqueza, conocimiento y nos ayuda a estar más unidos”, destacando en este sentido que “los periodistas tenemos que difundirlo al mundo entero y no solo en el ámbito de la Región de Murcia, sino a través de la red de colegios de España, trabajaremos para que conozcan esta Región y su Año Jubilar”

Por último, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, subrayó que uno de los objetivos del pasado Jubilar ha sido “hacer que todos los habitantes de la Región sientan como suyo el Año Jubilar”. García destacó el trabajo del periodismo como “una parte esencial de nuestra sociedad y democracia”.

Estas colaboraciones permiten dinamizar el proyecto como motor cultural, turístico y social para toda la Región. A través del trabajo conjunto se reforzarán las vías de difusión para alcanzar mayor audiencia y diversidad de públicos, ampliando el impacto en los medios de comunicación y el compromiso de distintos sectores económicos y sociales.

El convenio permite a las instituciones que se adhieran incorporar el sello oficial de 'Amigos del Camino de la Cruz de Caravaca', facilitado y autorizado siempre por la Fundación, en los soportes (digitales, impresos) que considere y difundirlo de forma coherente con su imagen oficial.

Peregrinos en 2025

Asimismo, durante el acto, celebrado en la sede del colegio de Periodistas, se recordó que en el presente año 2025 se ha mantenido un constante flujo de visitantes a Caravaca de la Cruz que acreditan haber recorrido el camino en las distancias de 50 Km a pie o más de 100 en bicicleta, con más de un millar de 'caravaquensis' certificadas. Al tiempo, el Gobierno regional, el Ayuntamiento y la Fundación mantuvieron un calendario de actividades en Caravaca de la Cruz y en torno al Camino para seguir atrayendo visitantes y peregrinos. Eventos musicales, deportivos y gastronómicos que han supuesto una ocupación completa en establecimientos y alojamientos durante los días de celebración, en la ciudad y la comarca.