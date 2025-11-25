Galardón
Mazarrón, entre los mejores municipios de España por sus acciones frente a la violencia de género en fiestas locales
La Concejalía de Igualdad ha sido reconocida por segundo año consecutivo por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias gracias a los Puntos Violeta instalados en los festejos locales
El pasado mes de septiembre la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias reconocieron a 35 municipios de España por sus iniciativas de prevención y sensibilización contra la violencia de género desarrollados en fiestas locales durante todo el año.
Este prestigioso reconocimiento sitúa a Mazarrón por segundo año consecutivo entre los mejores municipios por sus acciones realizadas en las festividades más señaladas del municipio con la instalación de Puntos Violetas, entre las más destacadas: las Fiestas del Milagro de Bolnuevo y las Fiestas Patronales de Mazarrón, bajo el lema «Tengamos la Fiesta en Igualdad», con campañas de prevención y sensibilización.
El concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Mazarrón, Miguel Ángel Peña, acompañado por su equipo técnico de la Concejalía de Igualdad, asistió al acto celebrado en los estudios de AtresMedia en San Sebastián de los Reyes (Madrid) en representación de su municipio. El evento fue conducido por la periodista Esther Vaquero, de Antena 3 Noticias, en el marco de la iniciativa ‘Contra el Maltrato, Tolerancia Cero’, que busca visibilizar y premiar el esfuerzo de las entidades locales en la erradicación de la violencia de género.
Durante la ceremonia, el concejal y su equipo compartieron una jornada de convivencia con los representantes de los demás municipios premiados, celebrando el compromiso común en esta importante causa. El acto fue presidido por Lorenzo Coocklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña, y Óscar Vázquez, subdirector de Antena 3 Noticias, quienes entregaron el reconocimiento a los 35 municipios distinguidos por su trabajo ejemplar en la lucha contra la violencia de género.
