El Cerro del Tornajo de Lorca, un paso más cerca de su protección definitiva

El Cerro del Tornajo de Lorca, uno de los parajes naturales más singulares de todo el municipio, sigue dando pasos para su protección definitiva. Así, tras la aprobación inicial –realizada el pasado mes de febrero– de la modificación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana, en el Pleno de este miércoles se completará el siguiente hito del proceso con la aprobación provisional del trámite que, posteriormente, será remitido a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, para que dicho organismo formule la correspondiente Declaración Ambiental Estratégica.

María Hernández, edil responsable de Urbanismo, explicaba a este respecto que el Estudio Ambiental Estratégico de esta modificación, dentro del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, ya se ha completado, incorporando sugerencias de organismos consultados como el Instituto de Turismo de la Región de Murcia y la Dirección General de Ordenación del Territorio y Arquitectura. Asimismo, durante el periodo de información pública se recibieron diversas alegaciones que, tras su análisis técnico, han sido resueltas.

María Hernández daba cuenta de los trámites al respecto del Tornajo. / L.O.

Con estos trámites cumplidos, el Ayuntamiento remitirá el expediente completo, tras su paso por el Pleno, a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, para que dicho organismo formule la correspondiente Declaración Ambiental Estratégica, informe preceptivo antes de proceder a la aprobación definitiva de esta modificación urbanística.

"Esta aprobación provisional ratifica nuestro compromiso de salvaguardar el patrimonio natural lorquino para que pueda ser disfrutado por todos los vecinos, así como por las generaciones futuras. Esta medida responde a una voluntad clara de preservar nuestro entorno y de gestionar nuestro territorio con responsabilidad", declaraba la edil, que volvía a calificar la medida de "hito histórico en defensa de la naturaleza", tal y como hiciera a principios de año el alcalde, Fulgencio Gil.

Casi 1.000 hectáreas

En concreto, la medida servirá para proteger 920 hectáreas de terreno de alto valor ambiental, paisajístico y patrimonial situadas en la diputación de Doña Inés. En este paraje se encuentran numerosas especies de flora y fauna protegidas, importantes recursos hídricos (ramblas, humedales y acuíferos), así como enclaves de interés arqueológico y geológico. Particularmente, la iniciativa permitirá cambiar la clasificación de estos suelos, actualmente no urbanizables inapropiados para desarrollo urbano, a suelo no urbanizable de protección ambiental, garantizando así su conservación y puesta en valor. "Seguiremos trabajando en colaboración con las administraciones competentes para culminar este proceso, que contribuirá a garantizar la integridad ecológica y cultural de este paraje excepcional del municipio de Lorca", terminaba la concejala.