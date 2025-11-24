El colegio de Valentín tendrá un nuevo pabellón de educación primaria

El Gobierno regional llevará a cabo obras de ampliación en el colegio Río Argos, en la sede de Valentín (Cehegín), con el objetivo de construir un nuevo pabellón docente, con una inversión que supera el millón de euros, de fondos propios, según anunció hoy el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, que hoy visitó el centro, junto con la alcaldesa de la localidad, Alicia del Amor, y el director del centro, Ramón Navarro.

Se demolerá el edificio existente de Primaria en la sede de Valentín (Cehegín) y se edificará uno nuevo que se destinará exclusivamente a uso docente

El proyecto engloba la demolición del actual pabellón de Primaria y la construcción de un nuevo edificio aislado de dos plantas destinado exclusivamente a uso docente.

Un nuevo edificio con 552 m2

El edificio que se construirá tendrá una superficie de 552 metros cuadrados y contará, en la planta baja, con aula polivalente, sala de profesores, despachos y aseos, y en la primera planta con tres aulas, biblioteca y aseos. Además, tendrá un porche de cerca de 40 metros cuadrados y será totalmente accesible. El proyecto tiene un plazo de ejecución de 10 meses. El centro de Valentín cuenta en la actualidad con 41 alumnos agrupados por ciclos en cuatro grupos multinivel.

El titular de Educación explicó que “las obras han salido a licitación hoy y los trabajos podrían comenzar en primavera”.

La alcaldesa, Alicia del Amor, destacó que “esta inversión da respuesta a una demanda histórica de los vecinos de Valentín y de la comunidad educativa, que llevaban años reclamando un espacio adecuado y moderno para los alumnos”, en este sentido destacó que “el Gobierno regional ha cumplido, y hoy damos un paso decisivo para garantizar la igualdad de oportunidades y la calidad educativa en nuestras pedanías”.

CRA Río Argos

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó el centro para presentar las obras / Enrique Soler

Río Argos es un colegio rural agrupado (CRA) que cuenta con 95 alumnos y 24 maestros, distribuidos en las tres sedes que tiene el centro en Valentín, Canara y Campillo de los Jiménez, todas en el municipio de Cehegín.

En la Región hay ocho centros educativos rurales ubicados en los municipios de Fuente Álamo, Abanilla, Torre Pacheco, Cehegín, Caravaca de la Cruz, Moratalla y Lorca, que cuentan con 250 docentes y más de 1.200 alumnos.

Estos colegios en zonas rurales ofrecen atención personalizada al alumnado, mejoran la conexión de los estudiantes con el entorno natural y cultural y luchan contra la despoblación ya que permite fijar la población al territorio.