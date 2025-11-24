El Óvalo de Lorca también se viste de Navidad

La emblemática plaza del Óvalo, en pleno centro de Lorca, volverá a ser un punto de referencia durante las próximas celebraciones navideñas. Y es que, a pesar de que el encendido de la iluminación navideña tendrá lugar este sábado en la Plaza de España, la céntrica rotonda se convertirá en todo un punto de referencia por la rica decoración que mostrará.

Este mismo lunes, a pesar de ser festivo local, se iniciaban los trabajos para el montaje de la nueva y llamativa decoración navideña, una propuesta artística completamente artesanal desarrollada por la empresa murciana 'Matiss Creacción'. Concretamente, la intervención permitirá convertir la fuente en un pueblecito nevado de cuento en la base de la columna del Óvalo.

La edil de Festejos (d.) supervisaba este lunes la instalación. / L.O.

Además, rodeando el fuste de la columna, una gran guirnalda vegetal navideña ascenderá en espiral, aportando un aspecto cálido, festivo y elegante. Completan el conjunto seis globos aerostáticos decorativos, que aportan movimiento, color y un aire mágico a la composición.

Atmósfera navideña

"Esta instalación pretende llenar la Plaza del Óvalo de una atmósfera navideña muy especial, cuidada al detalle y diseñada para que lorquinos y visitantes puedan disfrutarla tanto de día como de noche. Es un guiño a la tradición, pero también a la artesanía y a la creatividad", significaba la edil de Festejos, María de las Huertas García, que supervisaba el inicio de los trabajos.

A la decoración de la plaza hay que sumar la iluminación especial instalada por todo el municipio, así como el mercadillo navideño que, entre el 3 y el 7 de diciembre supondrá uno de los grandes atractivos del programa navideño de este año en la Ciudad del Sol.