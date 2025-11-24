Emergencias
Emergencias de Lorca inicia una campaña divulgativa para reducir el riesgo de incendios domésticos
La llegada del frío supone un aumento en el uso de chimeneas y estufas, que deben usarse siguiendo ciertas recomendaciones
El frío ha llegado al municipio de Lorca y con él vuelve a ser habitual el uso de fuentes de calor como chimeneas y sistemas de calefacción. Precisamente por eso, desde el servicio de Emergencias municipal se ha puesto en marcha una campaña divulgativa, que busca concienciar a la población de los protocolos a seguir para que el uso de las fuentes de calor sea el adecuado.
"El objetivo es reducir considerablemente los riesgos de incendios, intoxicaciones por monóxido de carbono y otros accidentes domésticos. Con la bajada de las temperaturas es fundamental que adoptemos buenas prácticas en el uso de chimeneas, estufas y otros sistemas de calefacción. Con un correcto mantenimiento y vigilancia podemos evitar incendios y proteger la salud de las personas, en especial las más vulnerables", explicaba al respecto el edil delegado del ramo, José Martínez.
Limpiezas periódicas de los conductos, realizar ventilaciones de firma regular, alejar las fuentes de calor de elementos inflamables o no dejar los aparatos encendidos durante la noche o al salir de casa son algunas de las recomendaciones especificadas por los profesionales del servicio. "Aconsejamos a todos los vecinos del casco urbano y pedanías que estén atentos y tomen estas recomendaciones como parte de su rutina de invierno, y colaboren activamente en difundirlas entre familiares, vecinos y comunidades de propietarios, destacando la importancia de la prevención y la autoprotección para disminuir los riesgos", indicaba el concejal.
