Emergencias de Lorca inicia una campaña divulgativa para reducir el riesgo de incendios domésticos

El frío ha llegado al municipio de Lorca y con él vuelve a ser habitual el uso de fuentes de calor como chimeneas y sistemas de calefacción. Precisamente por eso, desde el servicio de Emergencias municipal se ha puesto en marcha una campaña divulgativa, que busca concienciar a la población de los protocolos a seguir para que el uso de las fuentes de calor sea el adecuado.

"El objetivo es reducir considerablemente los riesgos de incendios, intoxicaciones por monóxido de carbono y otros accidentes domésticos. Con la bajada de las temperaturas es fundamental que adoptemos buenas prácticas en el uso de chimeneas, estufas y otros sistemas de calefacción. Con un correcto mantenimiento y vigilancia podemos evitar incendios y proteger la salud de las personas, en especial las más vulnerables", explicaba al respecto el edil delegado del ramo, José Martínez.

Los consejos de seguridad, en detalle. / L.O.

Limpiezas periódicas de los conductos, realizar ventilaciones de firma regular, alejar las fuentes de calor de elementos inflamables o no dejar los aparatos encendidos durante la noche o al salir de casa son algunas de las recomendaciones especificadas por los profesionales del servicio. "Aconsejamos a todos los vecinos del casco urbano y pedanías que estén atentos y tomen estas recomendaciones como parte de su rutina de invierno, y colaboren activamente en difundirlas entre familiares, vecinos y comunidades de propietarios, destacando la importancia de la prevención y la autoprotección para disminuir los riesgos", indicaba el concejal.