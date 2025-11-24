Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Subvención

Cultura destina 160.000 euros a restaurar la capilla del cementerio de Totana

El edificio construido en el siglo XIX es el eje central del camposanto y un elemento patrimonial singular

La fachada de la capilla del cementerio de Totana.

La fachada de la capilla del cementerio de Totana. / CARM

La Opinión

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha concedido una subvención por importe de 160.441 euros al Ayuntamiento de Totana destinada a la restauración de la capilla del cementerio de Nuestra Señora del Carmen, catalogada como Bien de Relevancia Cultural.

La capilla, construida en el siglo XIX y diseñada por el arquitecto Justo Millán en 1882, constituye un elemento patrimonial singular tanto por su arquitectura como por su valor simbólico y social. Situada en el eje central del cementerio y concebida como un edificio de inspiración románica italiana, el inmueble representa un espacio de memoria colectiva.

Se trata de un inmueble ligado estrechamente a las costumbres funerarias locales y al recuerdo de generaciones de vecinos y familiares. Su preservación permitirá mantener vivo un referente que forma parte de la identidad cultural de Totana.

Las actuaciones previstas en el proyecto de restauración incluyen la revisión y tratamiento de la estructura de madera y el retejado con tejas recuperadas; limpieza y reparación de fachadas, molduras y zócalos; tratamientos antihumedad e impermeabilización perimetral y restauración de carpinterías, óculos y rejas de hierro.

