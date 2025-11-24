Subvención
Cultura destina 160.000 euros a restaurar la capilla del cementerio de Totana
El edificio construido en el siglo XIX es el eje central del camposanto y un elemento patrimonial singular
La Opinión
La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha concedido una subvención por importe de 160.441 euros al Ayuntamiento de Totana destinada a la restauración de la capilla del cementerio de Nuestra Señora del Carmen, catalogada como Bien de Relevancia Cultural.
La capilla, construida en el siglo XIX y diseñada por el arquitecto Justo Millán en 1882, constituye un elemento patrimonial singular tanto por su arquitectura como por su valor simbólico y social. Situada en el eje central del cementerio y concebida como un edificio de inspiración románica italiana, el inmueble representa un espacio de memoria colectiva.
Se trata de un inmueble ligado estrechamente a las costumbres funerarias locales y al recuerdo de generaciones de vecinos y familiares. Su preservación permitirá mantener vivo un referente que forma parte de la identidad cultural de Totana.
Las actuaciones previstas en el proyecto de restauración incluyen la revisión y tratamiento de la estructura de madera y el retejado con tejas recuperadas; limpieza y reparación de fachadas, molduras y zócalos; tratamientos antihumedad e impermeabilización perimetral y restauración de carpinterías, óculos y rejas de hierro.
- Francisco J. Navarro: 'Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino
- Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad en Murcia
- La cara de los nuevos barrios de Murcia: 'Parece Nueva York
- Un nuevo Mercadona abre en Murcia el próximo lunes
- El sospechoso de matar a su pareja en Murcia queda en libertad tras demostrar la Policía que no hay crimen
- No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
- Este es el pueblo de la Región de Murcia donde ya han amanecido con el agua congelada: 'El termómetro ha caído hasta los -4,3 grados
- Encendido de las luces de Navidad en Murcia: Toma forma el árbol de la Circular y regresa el Jardín de los Sueños al Malecón