La ciudad de Lorca se prepara para entrar de lleno en la Navidad

29 de noviembre y 3 de diciembre. Estas son las fechas clave en Lorca en lo que a los preparativos para la llegada de la Navidad se refiere. La primera de ellas, correspondiente con este sábado, será cuando se proceda al encendido oficial del alumbrado especial que decorará la ciudad durante las festividades; mientras que el miércoles día 3 del próximo mes será la primera jornada de apertura del mercadillo navideño.

Por lo que respecta al alumbrado de Navidad, cabe destacar que el acto dará comienzo a las 19 horas en la Plaza de España, donde se podrá disfrutar –como viene siendo habitual– de un gran espectáculo de luz y color para dar comienzo a los festejos navideños. Como complemento al gran árbol que se instalará en el lugar, desde hace meses decenas de operarios recorren las calles de la Ciudad del Sol para instalar diversos adornos lumínicos. Con un presupuesto de 211.000 euros, un 11% más que el año pasado, en total se instalarán de 157 guirnaldas en el casco urbano y 57 en las pedanías; más de dos centenares de adornos que, en vías como la Avenida Juan Carlos I, Álamo o Corredera contarán con elementos 3D.

Imagen de archivo de la instalación de los adornos navideños en Lorca. / Daniel Navarro

5 días de mercadillo

Por lo que respecta al mercado de Navidad que, una vez más, se instalará en la calle Corredera, fuentes municipales indicaban a esta Redacción que este año tendrá una duración total de cinco días, inaugurándose el 3 para terminar el 7 de diciembre. Consolidado como uno de los grandes atractivos de la ciudad en el periodo prenavideño, contará con decenas de stands en los que se podrán encontrar productos artesanos del municipio, así como productos gastronómicos típicos de la época.

Cartel anunciador del mercadillo de Navidad de Lorca. / L.O.

Además, dentro de la programación complementaria al mercadillo –organizado por el Ayuntamiento con la colaboración de la Comunidad Autónoma y la Cámara de Comercio de Lorca– se llevarán a cabo actuaciones de coros infantiles y de música tradicional, así como degustaciones gratuitas de productos gastronómicos.