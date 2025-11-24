Eventos
La ciudad de Lorca se prepara para entrar de lleno en la Navidad
El encendido de la iluminación, que será este sábado, y la próxima puesta en marcha del mercadillo navideño preparan el camino en la Ciudad del Sol para la llegada de las festividades
29 de noviembre y 3 de diciembre. Estas son las fechas clave en Lorca en lo que a los preparativos para la llegada de la Navidad se refiere. La primera de ellas, correspondiente con este sábado, será cuando se proceda al encendido oficial del alumbrado especial que decorará la ciudad durante las festividades; mientras que el miércoles día 3 del próximo mes será la primera jornada de apertura del mercadillo navideño.
Por lo que respecta al alumbrado de Navidad, cabe destacar que el acto dará comienzo a las 19 horas en la Plaza de España, donde se podrá disfrutar –como viene siendo habitual– de un gran espectáculo de luz y color para dar comienzo a los festejos navideños. Como complemento al gran árbol que se instalará en el lugar, desde hace meses decenas de operarios recorren las calles de la Ciudad del Sol para instalar diversos adornos lumínicos. Con un presupuesto de 211.000 euros, un 11% más que el año pasado, en total se instalarán de 157 guirnaldas en el casco urbano y 57 en las pedanías; más de dos centenares de adornos que, en vías como la Avenida Juan Carlos I, Álamo o Corredera contarán con elementos 3D.
5 días de mercadillo
Por lo que respecta al mercado de Navidad que, una vez más, se instalará en la calle Corredera, fuentes municipales indicaban a esta Redacción que este año tendrá una duración total de cinco días, inaugurándose el 3 para terminar el 7 de diciembre. Consolidado como uno de los grandes atractivos de la ciudad en el periodo prenavideño, contará con decenas de stands en los que se podrán encontrar productos artesanos del municipio, así como productos gastronómicos típicos de la época.
Además, dentro de la programación complementaria al mercadillo –organizado por el Ayuntamiento con la colaboración de la Comunidad Autónoma y la Cámara de Comercio de Lorca– se llevarán a cabo actuaciones de coros infantiles y de música tradicional, así como degustaciones gratuitas de productos gastronómicos.
- Francisco J. Navarro: 'Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino
- Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad en Murcia
- La cara de los nuevos barrios de Murcia: 'Parece Nueva York
- Un nuevo Mercadona abre en Murcia el próximo lunes
- El sospechoso de matar a su pareja en Murcia queda en libertad tras demostrar la Policía que no hay crimen
- No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
- Este es el pueblo de la Región de Murcia donde ya han amanecido con el agua congelada: 'El termómetro ha caído hasta los -4,3 grados
- Encendido de las luces de Navidad en Murcia: Toma forma el árbol de la Circular y regresa el Jardín de los Sueños al Malecón