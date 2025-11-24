Movilidad
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras llevará a Pleno una moción para regular el uso de patinetes eléctricos
El municipio no cuenta con un reglamento previo para la utilización de estos y otros vehículos similares
La Opinión
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras elevará al Pleno Ordinario Municipal, que se celebra este lunes, la propuesta de aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de la circulación de vehículos de movilidad personal UPM, patines, patinetes, monopatines y similares en el término municipal.
Se trata de una propuesta a debatir en el Pleno que responde a la apuesta del Consistorio lumbrerense por implantar un modelo de movilidad sostenible y segura en el municipio en el que se prioricen los desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público y en vehículos eléctricos, menos ruidosos y más sostenibles, para cuidar el medio ambiente a través de la reducción de emisiones, la eficiencia energética, la seguridad vial, aseguran desde el Consistorio.
Teniendo en cuenta que no existe reglamento previo que regule el uso de los vehículos de movilidad personal, ni tampoco existe normativa municipal relativa al régimen de infracciones y sanciones en esta materia, se pretende incorporar a la ordenanza la regulación de aspectos tales como la velocidad y espacios de circulación; tenencia de certificados de circulación; protección de las personas usuarias e infracciones y régimen sancionador.
El objetivo de la ordenanza es regular de manera efectiva el uso de los VMP, garantizando la seguridad vial y la convivencia en los espacios públicos.
- Francisco J. Navarro: 'Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino
- Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad en Murcia
- La cara de los nuevos barrios de Murcia: 'Parece Nueva York
- Un nuevo Mercadona abre en Murcia el próximo lunes
- El sospechoso de matar a su pareja en Murcia queda en libertad tras demostrar la Policía que no hay crimen
- No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
- Este es el pueblo de la Región de Murcia donde ya han amanecido con el agua congelada: 'El termómetro ha caído hasta los -4,3 grados
- Encendido de las luces de Navidad en Murcia: Toma forma el árbol de la Circular y regresa el Jardín de los Sueños al Malecón