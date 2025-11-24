El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras llevará a Pleno una moción para regular el uso de patinetes eléctricos

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras elevará al Pleno Ordinario Municipal, que se celebra este lunes, la propuesta de aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de la circulación de vehículos de movilidad personal UPM, patines, patinetes, monopatines y similares en el término municipal.

Se trata de una propuesta a debatir en el Pleno que responde a la apuesta del Consistorio lumbrerense por implantar un modelo de movilidad sostenible y segura en el municipio en el que se prioricen los desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público y en vehículos eléctricos, menos ruidosos y más sostenibles, para cuidar el medio ambiente a través de la reducción de emisiones, la eficiencia energética, la seguridad vial, aseguran desde el Consistorio.

Teniendo en cuenta que no existe reglamento previo que regule el uso de los vehículos de movilidad personal, ni tampoco existe normativa municipal relativa al régimen de infracciones y sanciones en esta materia, se pretende incorporar a la ordenanza la regulación de aspectos tales como la velocidad y espacios de circulación; tenencia de certificados de circulación; protección de las personas usuarias e infracciones y régimen sancionador.

El objetivo de la ordenanza es regular de manera efectiva el uso de los VMP, garantizando la seguridad vial y la convivencia en los espacios públicos.