La ampliación del centro de salud de San Diego, en Lorca, culminará en verano de 2027

La ampliación del centro de salud de San Diego terminará durante los meses de verano del año 2027. Y es que, tras la adjudicación del contrato a mediados del pasado mes de octubre, este lunes daban comienzo los trabajos de agrandamiento de la instalación, que cuentan con un periodo de ejecución de 20 meses y supondrán una inversión por parte del Gobierno regional de casi 3 millones de euros.

En cuanto al proyecto, que se aprovechará para reformar parte del edificio ya existente, servirá para dotar de 630 metros cuadrados adicionales a un centro de Atención Primaria que, con 35.000 tarjetas sanitarias adscritas, es uno de los que más presión asistencial soportan de toda la Región. "Permitirá no solo mejorar la calidad asistencial en el municipio, sino convertir este punto asistencial de Primaria en uno de los más modernos de la Región de Murcia", significaba al respecto la directora gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Isabel Ayala.

Fachada principal del centro de Salud de San Diego. / Daniel Navarro

En este sentido, Ayala explicaba que las tareas que se llevarán a cabo se han planificado conjuntamente con el nuevo centro de salud de San Cristóbal, "de forma que se han dimensionado los dos centros proporcionalmente al número de tarjetas sanitarias asignadas, tanto en número de consultas como de profesionales para dar el mejor servicio a la población".

Por lo que respecta al proyecto de ampliación en sí, según explicaba durante su presentación en verano de 2024 el consejero de Salud, Juan José Pedreño, se construirá en el espacio vacante entre el centro de salud y el IES Príncipe de Asturias –que también lo utilizará como punto de acceso adicional–, y dotará al centro de una consulta más de Pediatría, permitiendo también ampliar la zona de administración con cuatro nuevos despachos.

Reparto de espacios

Además, en la zona de personal se crearán dos despachos de coordinadores, una sala de reuniones/biblioteca, dos aulas de formación y vestuarios. En cuanto a la zona de adultos, contará con sala de curas, sala de extracciones y técnicas, sala de técnicas diagnósticas y sala de técnicas especiales. La zona de medicina de familia, por su parte, dispondrá de siete consultas de Medicina y siete de Enfermería, así como dos consultas polivalentes.

Presentación del proyecto en julio de 2024. / Daniel Navarro

Asimismo, la zona de la mujer se ampliará con una nueva consulta –habrá dos en total– y se creará una sala de usos múltiples. También se acondicionará una consulta de trabajador social y otra de enfermero escolar y un almacén de farmacia. Se añadirá un ascensor montacamillas, un aseo de ostomizados y un aseo adaptado por planta. Por último, se diseñará un doble circuito para posibles pacientes infectorrespiratorios, se reformará la climatización y se dotará al centro de nueva ventilación para garantizar una óptima calidad del aire, de domótica, e iluminación tipo led.

San Cristóbal en desarrollo

Sin embargo, la solución para la 'congestión' que aqueja a la atención primaria en San Diego y San Cristóbal, que pasa por construir un segundo centro de salud en este último barrio, aún tendrá que esperar. Tal y como reconocía el propio consejero de Salud, Juan José Pedreño, durante una reciente visita a Lorca, en este segundo caso aún se está trabajando en el anteproyecto, puesto que la zona donde se ubicará tiene la calificación de 'inundable' por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, lo que estaría obligando a desarrollar un proyecto muy específico con los consiguientes retrasos.