El Castillo de Lorca vuelve a ser protagonista por San Clemente

Un constante ir y venir de lorquinos visitantes. Así podría definirse la mañana de este domingo en Lorca; una Lorca que, aprovechando el festivo por su Patrón, se desplazaba en masa hasta la Fortaleza del Sol. A pie, en bicicleta o coche, miles de lorquinos cumplían con la tradición de acudir al Castillo tras una jornada, la del sábado, en la que el tiempo retrocedía más de 1300 años para rememorar los hechos sucedidos entre los años 713 y 1488 en la ciudad.

Las mejores imágenes del desfile de San Clemente de Lorca / Daniel Navarro

En cuanto a la tradicional subida al Castillo –que muchos aprovechaban para visitar también el museo medieval de la ciudad, abierto de forma gratuita durante toda la jornada– cabe reseñar que la multitud atestaba todos los espacios de la fortaleza, visitando las torres del Espolón y Alfonsina, degustando un típico arroz y pavo, cuya recaudación se destinaba a Cruz Roja, o contemplando las representaciones puestas en marcha por la Federación San Clemente.

Patio de armas del castillo, atestado de visitantes. / Daniel Navarro

Y es que, aprovechando la jornada festiva, la Fortaleza del Sol volvía a revivir su época de mayor esplendor durante la Edad Media, cuando era centro neurálgico y defensora de toda la zona, siendo el escenario de la representación de la batalla entre musulmanes y cristianos por la posesión de la alcazaba. De forma simultánea también se abría el Mercado Medieval, llenando de actividad durante todo el día el Casco Histórico y, con la llegada del mediodía, daban comienzo las actividades programadas en el Castillo. Poco después de las doce, los grupos cristianos de San Clemente iniciaban el 'asalto' al Castillo, recorriendo el interior de la alcazaba hasta los pies de la torre del Espolón, donde los representantes musulmanes se rendían finalmente.

Recreación de la conquista del Castillo de Lorca. / Daniel Navarro

A continuación, el Patio de Armas del Castillo acogía el acto de Capitulación, donde la compañía del Teatro Guerra llevaba a cabo la representación de la negociación de las condiciones de la rendición de Lorca a las huestes del Infante Don Alfonso de Castilla en 1244, según los legajos conservados. Poco después, en el mismo lugar se celebraba un Torneo Medieval, donde caballeros medievales demostraban su destreza en el manejo de armas de la época ante los ojos asombrados de la multitud.

En proceso de ampliación

No obstante, a pesar del éxito de la jornada, se espera que en años sucesivos la afluencia siga aumentando. Y es que, tal y como desveló esta Redacción, el Castillo sumará a mediados de 2026 –además de varios espacios visitables– un nuevo acceso peatonal. Estos trabajos, una vez culminados, supondrán la creación de una senda, que quedará unida a la acera que discurre por el lateral de la carretera de subida al castillo y que, en pocos pasos, lleva hasta los barrios altos. De esta forma, el recorrido se reducirá en un kilómetro, pasando de los 1,3 kilómetros actuales que se deben desde el museo medieval de la ciudad (ciuFRONT) hasta el Castillo, a poco más de 300 metros.

Obras en el Castillo de Lorca. / Daniel Navarro

Consultado acerca de lo que podría suponer este nuevo acceso para el museo, Luis Torres del Alcázar, presidente de la entidad gestora del mismo, señalaba que la apertura serviría para seguir ampliando las posibilidades turísticas de Lorca. "Sería facilitar la presencia turística en la ciudad. Cuando vienen visitantes a Santa María –sede del ciuFRONT– y preguntan cómo llegar al Castillo, queda claro que está demasiado lejos. Con la apertura del acceso, en unos pocos pasos podría estar unido todo".