Temblor
Un leve terremoto de magnitud 2,5 se deja sentir esta madrugada en Totana
El seísmo se ha producido a una profundidad de 0 kilómetros
Un terremoto de magnitud 2,5 se ha dejado notar la pasada madrugada en el término muncipal de Totana, más concretamente en la zona sur. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), a las 5.47h tuvo lugar el temblor a una superficie de 0 kilómetros, es decir, de forma muy cercana a la superficie terrestre.
No se han reportado daños personales ni materiales hasta el momento.
- Francisco J. Navarro: 'Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino
- Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad en Murcia
- La cara de los nuevos barrios de Murcia: 'Parece Nueva York
- Un nuevo Mercadona abre en Murcia el próximo lunes
- El sospechoso de matar a su pareja en Murcia queda en libertad tras demostrar la Policía que no hay crimen
- No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
- Este es el pueblo de la Región de Murcia donde ya han amanecido con el agua congelada: 'El termómetro ha caído hasta los -4,3 grados
- Encendido de las luces de Navidad en Murcia: Toma forma el árbol de la Circular y regresa el Jardín de los Sueños al Malecón