Un leve terremoto de magnitud 2,5 se deja sentir esta madrugada en Totana

Un terremoto de magnitud 2,5 se ha dejado notar la pasada madrugada en el término muncipal de Totana, más concretamente en la zona sur. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), a las 5.47h tuvo lugar el temblor a una superficie de 0 kilómetros, es decir, de forma muy cercana a la superficie terrestre.

No se han reportado daños personales ni materiales hasta el momento.