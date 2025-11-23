Caravaca inicia un programa pionero de emprendimiento turístico para impulsar la innovación y la creación de nuevas experiencias

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha puesto en marcha un programa pionero en el municipio de emprendimiento turístico. Se trata del proyecto de formación para la creación de experiencias y productos integrado en el nuevo Hub de Emprendimiento e Innovación Turística. Aquellas empresas, autónomos o emprendedores interesados en participar puede inscribirse y recibir más información a través de la página web.

La primera jornada se ha celebrado en la ermita de San Sebastián, inaugurada por el concejal responsable del área, José Santiago Villa, junto a una representación del equipo de expertos y formadores encargados del proyecto.

Estas iniciativas forman parte de las acciones planificadas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Camino a Caravaca’, financiado con fondos europeos ‘Next Generation’

Este programa de emprendimiento forma parte de las numerosas acciones planificadas en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) ‘Camino a Caravaca’, financiado con fondos europeos Next Generation, que ha tenido entre sus objetivos consolidar un modelo turístico más sostenible, competitivo y activo durante todo el año.

La ejecución del plan ha sido adjudicada a la empresa especializada Innotur Consultoría e Innovación S.L., con una inversión de 30.735 euros, a lo que se suma la segunda convocatoria de ayudas para la creación de experiencias por un total de 33.264 euros.

El plan nace como respuesta al reto ampliar y reforzar la oferta turística más allá de los hitos religiosos que tradicionalmente han marcado el destino. Con este programa se busca generar nuevas experiencias, mejorar la competitividad empresarial y favorecer la creación de productos turísticos innovadores basados en el rico patrimonio natural, histórico y cultural del municipio.

“Los propios creadores de experiencias del Año Jubilar 2024, así como nuevos emprendedores, nos solicitaron continuar y reforzar esta iniciativa porque han comprobado su impacto real”, ha destacado el concejal José Santiago Villa. “Esto confirma que existe un tejido creativo y empresarial dispuesto a seguir impulsado Caravaca a través de un turismo más sostenible y de calidad”, ha detallado.

Un proyecto transformador con vocación de continuidad Este conjunto de actuaciones permitirá consolidar a Caravaca de la Cruz como un destino turístico integral, sostenible y competitivo, adaptado a las nuevas tendencias del mercado. El Hub fomentará acuerdos entre empresas, mejorará la comercialización de las experiencias y reforzará el posicionamiento nacional e internacional del municipio.

Formación, networking y mentoría personalizada

Inicio del programa de Formacion, Comercializacion y ExperienciasTuristicas / La Opinión

El plan de trabajo se articula en diversas fases interconectadas que abarcan desde la planificación hasta la comercialización final. La primera fase incluye la reunión inicial, la elaboración del plan de trabajo y la preparación del programa formativo. En la segunda fase se desarrollarán jornadas de networking, análisis de modelos de negocio y la elaboración de planes de mejora individualizados. La tercera fase contempla formación online, talleres prácticos, asesoramiento personalizado y pruebas piloto. Finalmente, la cuarta fase se centrará en la comercialización y el posicionamiento de los nuevos productos turísticos mediante estrategias digitales, SEO y acuerdos con plataformas especializadas.

Segunda edición del programa ‘Experiencias Jubilares’

Paralelamente, el Ayuntamiento ha adjudicado la segunda convocatoria del programa de ayudas ‘Experiencias Jubilares’. “Hemos querido seguir avanzando en una oferta que no solo atraiga más visitantes, sino que mejore su experiencia y genere un impacto positivo en la economía local de forma sostenible”, ha señalado el concejal de Turismo.

Las ayudas anuales, de hasta 2.500 euros por proyecto, están dirigidas a emprendedores, empresas y asociaciones de Caravaca de la Cruz. El programa permite colaborar en la financiación de propuestas creativas relacionadas con naturaleza, patrimonio, gastronomía, cultura, deporte o turismo inclusivo. Entre las experiencias impulsadas en esta segunda edición se encuentran talleres demostrativos de apicultura, visitas guiadas y gastronómicas ‘Alforjas de historia y sabor’, catas de producto local kilómetro cero, baños de bosque, rutas inclusivas guiadas por personas con discapacidad, recorridos teatralizados por las fuentes del Marqués o las jornadas ‘Conéctate entre ovejas’, vinculada a la ganadería extensiva.