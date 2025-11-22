Social
Torre Pacheco se hermana en la diversidad
La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes celebra una jornada llena de música en directo y talleres para reforzar la convivencia entre sus vecinos
Las calles de Torre Pacheco se han convertido estos días en un auténtico ejemplo de convivencia vecinal, dejando claro que la diversidad tiene cabida (y mucha) en el municipio.
El partido mixto Fútbol por la Convivencia, en el que participaron vecinos de diferentes edades y orígenes, visibilizando la colaboración entre distintos colectivos de la localidad, sirvió ayer de previa para la gran jornada que se ha vivido hoy, organizada por la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes con el objetivo de reforzar la convivencia y poner en valor la diversidad de Torre Pacheco.
Unidos en la Diversidad: Torre Pacheco Convive, ha reunido en la Explanada del Mercadillo a cientos de personas que han podido disfrutar de un amplio programa de actividades artísticas y culturales.
Actuaciones musicales de flamenco fusión, dakka marroquí, reggada, rap y poesía urbana han 'convivido' a lo largo de la tarde con diferentes talleres interculturales, entre ellos henna, caligrafía árabe, mural colaborativo y clases exprés de idiomas. Unas actividades que han permitido facilitar la participación de vecinos de diversas procedencias y mostrar la pluralidad cultural que forma parte de la vida cotidiana del municipio.
Durante la jornada también se han instalado carpas informativas de asociaciones e instituciones locales, así como un espacio infantil inclusivo destinado a fomentar la participación de las familias. Paralelamente, se ha ofrecido asesoría legal gratuita. La jornada concluyó con una cadena humana por la paz y la convivencia, concebida como un gesto simbólico para subrayar el compromiso colectivo con un futuro compartido.
