Moratalla baja el telón de Lalavand25 con un congreso Internacional de Investigación, Formación y Turismo

Moratalla cierra la segunda edición de su ‘Territorio Lavanda’ con la celebración del I congreso internacional de Investigación, Formación y Turismo: Territorio Lavanda. Se trata de poner de manifiesto, así como buscar nuevos hitos para próximas ediciones, de lo que ha supuesto para el municipio, y especialmente para sus pedanías este proyecto que aúna turismo y lucha contra la despoblación con la floración de las aromáticas como telón de fondo. Productores, promotores turísticos de la Toscana y casos de éxito como el municipio de Brihuega en Guadalajara son algunas ponencias que se van a llevar a cabo en este congreso, que se celebra en la pedanía moratallera del Campo de San Juan, en unas instalaciones que el consistorio moratallero ha recuperado para este tipo de actividades. El congreso cierra la temporada Lalavand25.

Uno de los objetivos fue crear un espacio de formación, diálogo y cooperación entre el mundo académico, el sector turístico, los productores de plantas aromáticas y aceites esenciales, y la sociedad, en torno al desarrollo sostenible y el turismo de floración como elemento dinamizador del territorio frente al reto demográfico.

Éxito de público

El alcalde de Moratalla, Juan Soria, adelantaba que ya están trabajando en la edición 2026 para “seguir dinamizando Campo de San Juan, así como Campo de Béjar, Sabinar y Calar de Santa”, en este sentido destacaba que “el objetivo es la lucha contra la despoblación, y que estos proyectos fijen población al terreno”. Un proyecto que comenzó en 2024, y que este año se ha consolidado, “pusimos las primeras piedras para levantar este hermoso proyecto, que estamos viendo como se va consolidando con tan solo dos ediciones”.

Con respecto al balance de Lalavand25, indicia Soria que “ha sido un lleno absoluto en todas las actividades, que se han organizado”, sobre la ocupación de turismo rural destacaba que “han estado al completo desde mayo hasta este mismo fin de semana de noviembre”.

Por su parte, la directora general de Competitividad y Calidad Turística, Eva Reverte, destacó que Lalavand significa “una serie de actividades que al final lo que pretenden es diversificar la economía, desde el punto de vista de la agricultura, pero también desde el turismo”, incidiendo en “la capacidad de acogida alojativa que tiene el municipio de Moratalla”.

Ayudas para agricultores de aromáticas

El Gobierno regional refuerza su apoyo al sector de las plantas aromáticas, con ayudas por valor de más de 232.000 euros de las que se van a beneficiar más de 200 agricultores, 113 de ellos en el municipio de Moratalla.

Así lo expuso la directora general de la Política Agraria Común, Ana García, “es fundamental respaldar un sector que combina sostenibilidad, innovación y desarrollo rural”, afirmó García Acciones, quien subrayó el potencial de la lavanda, el romero, el tomillo o la salvia en ámbitos como la cosmética natural, la gastronomía gourmet y los productos ecológicos certificados.

Estas ayudas forman parte de los 7 millones de euros en ayudas al secano, de los cuales 5 millones están destinados a agricultores de olivar, cereales, viñedo y plantas aromáticas que sean solicitantes de ayudas de la PAC.

La línea de apoyo establece una prima de 120 euros por hectárea, con un límite máximo de 10.000 euros por beneficiario y un mínimo de 300 euros, “garantizando así un reparto equilibrado y ajustado a las necesidades de los agricultores del sector”, indicó García Acciones.

En total, las ayudas abarcan más de 2.350 hectáreas de cultivo de aromáticas en la Región de Murcia. “Se trata de un cultivo en expansión que se ha consolidado como una oportunidad estratégica para la agricultura mediterránea”, explicó la directora general. “El Gobierno regional seguirá apostando por quienes son esenciales para conservar el tejido rural”, añadió García Acciones.

La Región de Murcia cuenta con aproximadamente 3.400 hectáreas de aromáticas, gran parte de ellas localizadas en Moratalla, municipio que se ha convertido en un referente por su producción y su apuesta por el cultivo de lavanda.