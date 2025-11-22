Los Alcázares celebrará su tradicional Baño de Navidad el próximo 21 de diciembre

Los Alcázares se prepara un año más para vivir una de sus jornadas más especiales y divertidas con la celebración del Baño de Navidad, un evento que cada diciembre reúne a vecinos y visitantes dispuestos a despedir el año con un refrescante chapuzón en el Mar Menor.

La actividad tendrá lugar el sábado 21 de diciembre a las 12.00 horas desde el muelle del Club Náutico, punto desde el que los participantes saltarán al agua para nadar unos metros y disfrutar de una experiencia única en un ambiente festivo, con música y animación.

El Baño de Navidad se ha convertido con los años en una tradición cada vez más multitudinaria. Familias, grupos de amigos, clubes deportivos y vecinos del municipio acuden disfrazados o caracterizados para dar un toque aún más divertido a la jornada.

Tras el baño, los asistentes podrán entrar en calor con el tradicional caldo con pelotas, una de las señas de identidad de esta cita y que contribuye a crear un ambiente de convivencia y celebración entre todos los participantes.

Las inscripciones ya están abiertas a través de https://www.lineadesalida.net/carreras/bano-de-navidad-2025

Desde el Ayuntamiento se anima a todas las personas interesadas a reservar su plaza cuanto antes para no perder la oportunidad de disfrutar de un plan original, único y ya emblemático en Los Alcázares.