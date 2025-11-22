Social
Los Alcázares celebrará su tradicional Baño de Navidad el próximo 21 de diciembre
Ya están abiertas las inscripciones para formar parte de esta cita única y divertida que se ha consolidado como una de las actividades más esperadas del programa navideño del municipio
L. O.
Los Alcázares se prepara un año más para vivir una de sus jornadas más especiales y divertidas con la celebración del Baño de Navidad, un evento que cada diciembre reúne a vecinos y visitantes dispuestos a despedir el año con un refrescante chapuzón en el Mar Menor.
La actividad tendrá lugar el sábado 21 de diciembre a las 12.00 horas desde el muelle del Club Náutico, punto desde el que los participantes saltarán al agua para nadar unos metros y disfrutar de una experiencia única en un ambiente festivo, con música y animación.
El Baño de Navidad se ha convertido con los años en una tradición cada vez más multitudinaria. Familias, grupos de amigos, clubes deportivos y vecinos del municipio acuden disfrazados o caracterizados para dar un toque aún más divertido a la jornada.
Tras el baño, los asistentes podrán entrar en calor con el tradicional caldo con pelotas, una de las señas de identidad de esta cita y que contribuye a crear un ambiente de convivencia y celebración entre todos los participantes.
Las inscripciones ya están abiertas a través de https://www.lineadesalida.net/carreras/bano-de-navidad-2025
Desde el Ayuntamiento se anima a todas las personas interesadas a reservar su plaza cuanto antes para no perder la oportunidad de disfrutar de un plan original, único y ya emblemático en Los Alcázares.
