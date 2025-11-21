Los vecinos de San Javier que compren en comercios locales en el Black Friday podrán conseguir premios

Los compradores del Black Friday en San Javier podrán participar en un sorteo de lotes de premios aportados por los comercios adheridos a 'Black Friday San Javier Activa', una iniciativa realizada por el ayuntamiento para dinamizar el comercio local en esos días.

La iniciativa se desarrollará del 24 al 30 de noviembre, periodo en el que los compradores podrán participar en un sorteo de lotes de premios aportados por los comercios adheridos subiendo sus tickets de compra a la aplicación móvil San Javier Activa, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La concejala de Comercio, Isabel Madrid ha destacado que esta acción "pretende incentivar la compra de proximidad, fortalecer a los negocios del municipio y poner en valor la calidad y cercanía que ofrecen". Asimismo, ha subrayado que esta campaña contribuye a impulsar la actividad económica en unas fechas clave para el consumo.

Para participar, solo es necesario realizar compras en los establecimientos adheridos entre el 24 y el 30 de noviembre, sin importe mínimo, y subir una imagen del ticket de compra a la app San Javier Activa. Por cada 20 euros acumulados se obtendrá una participación en el sorteo final, previsto para el 1 de diciembre.

Los premios consisten en productos y servicios proporcionados por los establecimientos participantes, reforzando la colaboración entre el tejido empresarial y el Ayuntamiento para continuar apoyando al comercio local.

La concejala de Comercio, Isabel Madrid ha animado a los vecinos y vecinas a aprovechar esta campaña y realizar sus compras en los negocios del municipio, que "generan empleo, hacen ciudad y aportan un servicio esencial a la vida diaria".