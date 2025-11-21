El PSOE critica la reducción del presupuesto destinado a limpieza viaria en Lorca

"Indecente". Este era el adjetivo que utilizaba Isidro Abellán, edil del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Lorca, para calificar el recorte del presupuesto que experimentará Limusa en el próximo ejercicio. Y es que, según detallaba el concejal, la entidad encargada de la limpieza viaria en el municipio verá reducidos sus medios económicos en un 1,64% con respecto a las últimas cuentas, "mientras sube un 22% el recibo de la basura".

En este sentido, Abellán Chicano aludía a la "incapacidad" del equipo de Gobierno para "gestionar lo público", lo que habría situado al municipio "en una situación de absoluta indefensión frente a la suciedad y el abandono". Entre los capítulos de las cuentas que se verán afectados por la disminución del presupuesto, el concejal significaba que el gasto destinado a material para limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos "se desplomará" en un 7%, es decir, "casi 700.000 euros menos para mantener limpia la ciudad y las pedanías".

Isidro Abellán, edil del PSOE, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

Asimismo, en 2026 no se podrán llevar a cabo –entre otras cuestiones– ampliaciones de personal. "Es intolerable que su mala gestión se traduzca en un municipio más sucio, más abandonado y con menos recursos para atender lo básico" denunciaba Isidro Abellán, que terminaba reclamando una rectificación "de este presupuesto indigno" así como medidas para "revertir la situación de abandono en el municipio".

Del Gobierno nacional

Por su parte, fuentes municipales salían al paso de las declaraciones del socialista, achacando la subida del recibo de basura al Gobierno de la nación. "No la ha decidido este Ayuntamiento, sino el Gobierno de Pedro Sánchez, que impuso a todos los municipios de España la nueva tasa estatal sobre residuos, y el PSOE de Lorca lo sabe perfectamente", significaban estas fuentes, que aprovechaban para acusar al edil del principal partido de la oposición de "utilizar la demagogia para tapar sus propias responsabilidades".