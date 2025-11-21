Un plan de 6,3 millones protegerá Alhama de las inundaciones: así será la actuación sobre las ramblas del Molino y Celada

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, acompañado por el director técnico del organismo, Carlos Marco, ha presentado este viernes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia las actuaciones previstas para el acondicionamiento y la conexión de las ramblas del Molino y Celada, que atraviesan buena parte del municipio y que supondran una inversión de más de 6,3 millones de euros. En el acto han participado también la alcaldesa, Rosa Sánchez Bishop, miembros de la corporación municipal y numerosos vecinos, técnicos y representantes de plataformas ciudadanas y medioambientales.

Durante la sesión, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la CHS, Miguel Ángel Cánovas, ha detallado los aspectos técnicos del proyecto ante los asistentes, explicando sus objetivos principales: laminar los caudales que llegan a ambas ramblas, mejorar la infiltración de los suelos en las cuencas vertientes y recuperar la continuidad de los cauces en los tramos donde actualmente se pierde, reduciendo así el riesgo de inundaciones en las zonas más vulnerables.

Con estas actuaciones se evitará que el agua atraviese áreas con viviendas o cultivos susceptibles de anegarse, garantizando una evacuación controlada hacia la rambla de las Salinas. Todo el diseño se ha dimensionado para un periodo de retorno de 25 años.

El proyecto contempla tres líneas de intervención:

Construcción de 14 diques .

. Mejora de las condiciones de infiltración de las subcuencas que componen las cuencas vertientes a las ramblas del Molino y Celada.

de infiltración de las subcuencas que componen las cuencas vertientes a las ramblas del Molino y Celada. Encauzamiento e interconexión de ambos cauces, incluyendo 1,267 kilómetros en la rambla del Molino y 1,176 kilómetros en la rambla de Celada.

La CHS iniciará próximamente los trámites de información pública y ambientales previos a la ejecución de las obras.