La nueva comisaría de Policía Nacional de Molina estará lista en julio de 2026

Las obras de reforma integral de la Comisaría de Policía Nacional de Molina de Segura, en las que el Gobierno de España ha invertido 1,1 millones, concluirán en el mes de julio de 2026, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

“Las obras comenzaron en el mes de octubre y tienen un plazo de ejecución de nueve meses. Con esta inversión ponemos a disposición de Policía Nacional y de los vecinos y vecinas de Molina de Segura unas instalaciones dignas, modernas, con más espacios y con unos sistemas de seguridad de última generación”, ha manifestado el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, que ha visitado este viernes las obras.

Lucas ha indicado que el nuevo diseño contempla la ampliación de espacios operativos y de atención ciudadana, incluyendo dependencias para la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC), documentación, extranjería y brigadas operativas.

Compromiso con Molina de Segura

“El compromiso del Gobierno de España con la Policía Nacional y con Molina de Segura es incuestionable, y los hechos hablan por sí solos. Quiero reiterar que seguiré trabajando para ampliar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y dotarlas de mayores medios materiales y humanos que permitan seguir garantizando la seguridad, la convivencia y la paz social en la Región de Murcia”, ha añadido.

La nueva comisaría supondrá "una mejora sustancial en la atención a los vecinos de Molina de Segura". Permitirá ofrecer un servicio más ágil, accesible y cercano, reforzando al mismo tiempo la capacidad operativa de los agentes y la coordinación de las distintas unidades.

Este proyecto "forma parte del compromiso del Gobierno de España con la modernización de las infraestructuras policiales y la mejora de las condiciones de trabajo de los agentes de la Policía Nacional", asegura Delegación del Gobierno en una nota de prensa.

El delegado del Gobierno ha valorado el trabajo de la plantilla de la Policía Nacional en Molina de Segura, formada por cerca de 130 personas entre funcionarios policiales y de los Cuerpos Generales del Estado, que en 2024 realizó 837 detenciones, 462 inspecciones oculares, tramitó 2.964 denuncias y expidió 40.309 documentos a españoles y 12.145 a extranjeros.

Durante su visita a las obras, Lucas ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, José Ángel Alfonso, y el jefe Superior de Policía en la Región de Murcia, Ignacio del Olmo. “Quiero agradecer la implicación y el compromiso de la Delegación del Gobierno para llevar adelante estas obras, que permitirán adaptar la gestión policial, tan importante para nosotros, a la realidad social que tenemos hoy en día en Molina de Segura”, ha declarado el alcalde.