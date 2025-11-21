Luz verde en Lorca a la construcción de dos edificios sobre restos arqueológicos

Casi dos décadas han pasado desde que se paralizaran las obras de un residencial en la avenida de Santa Clara de Lorca por el hallazgo de restos arqueológicos. Una paralización que ya ha tocado a su fin. María Hernández, edil responsable de Urbanismo, así lo explicaba este viernes, a la vez que anunciaba la aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana que regirá el desarrollo de los solares ubicados frente a la Fuente del Oro, conocidos como 'Unidad de Actuación 38'.

Así, además de levantar edificios de viviendas, la construcción servirá para poner en valor unos restos arqueológicos que datan del siglo primero después de Cristo y que, tal como desveló esta Redacción, podrán visitarse en el futuro y ser incorporados al catálogo de atractivos turísticos ligados al legado histórico de la ciudad.

En este sentido, cabe recordar que los hallazgos realizados en 2006 se componen de varias instalaciones de producción alfarera de diferentes épocas, abarcando desde la Roma altoimperial (siglos I-II d.C.) hasta la época moderna (s. XVII-XIX), pasando por la dominación Almohade (s. XII-XIII), que desde entonces permanecen cubiertos a la espera de su recuperación.

"Este paso decisivo permitirá ampliar el parque de viviendas en Lorca, compatibilizado el desarrollo urbano residencial con la conservación y musealización de restos arqueológicos de gran interés histórico en la zona. Un nuevo avance que refleja el compromiso del Gobierno de Lorca con un urbanismo responsable, que atiende al incremento de viviendas, pero también a la protección de nuestro legado histórico", señalaba la edil al respecto.

Condiciones de edificación

"Lo que permite este Plan Especial, cuya propuesta de aprobación definitiva llega mediante una moción elevada al Pleno desde el área de Urbanismo, es adaptar el diseño de volúmenes en la edificación para compatibilizar los usos previstos con la protección de los restos arqueológicos, garantizando la viabilidad del proyecto sin comprometer el valor patrimonial", ampliaba Hernández Benítez, que detallaba las características de las futuras construcciones.

Así, el diseño contempla edificaciones de hasta seis plantas más ático sobre la Avenida Santa Clara, y cinco más ático en la calle de nueva apertura, que unirá la citada vía con la zona de la Alberca, disponiéndose además de medidas para minimizar el impacto visual, como el retranqueo de la planta ático; todo ello sobre una parcela de 1.462 metros cuadrados.

A este respecto, la edil responsable de ramo señalaba que el Plan Especial, promovido por dos mercantiles y redactado por el arquitecto Alejandro González, ya cuenta con todos los informes favorables, incluidos los de la Confederación Hidrográfica del Segura y la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma.

Otros restos en el lugar

A escasos metros de los hallazgos del solar de Santa Clara, se encontraban en el año 2015 los restos de unos baños romanos, tras la demolición de varios edificios como consecuencia de los terremotos de mayo de 2011, aunque en esa ocasión las autoridades autonómicas decidían conservar los restos, pero no imponer la visitabilidad de los mismos. Del mismo modo, muy cerca se sitúa la Fuente del Oro, que desde su rehabilitación en el año 2017, se ha convertido en una parada habitual de los turistas que visitan la Ciudad del Sol para conocer el extenso patrimonio de la misma.