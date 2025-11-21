Eventos
Lorca presume de patrimonio ecuestre en el SICAB de Sevilla
El mayor evento lorquino relacionado con el mundo del caballo brilla en el certamen de referencia mundial del caballo de Pura Raza Española
Si hay un evento célebre en el mundo del caballo, ese es el SICAB de Sevilla; y hasta allí se desplazaba una representación de FERICAB recientemente para, aprovechando la celebración del certamen de referencia mundial del caballo de Pura Raza Española, invitar a los grandes protagonistas del sector a tomar parte en la feria que, a mediados del próximo mes de octubre, volverá a situar a la Ciudad del Sol como punto de referencia para el mundo equino.
"Estar en SICAB es respirar la grandeza del caballo de Pura Raza Española. Esa misma grandeza late con intensidad en Lorca, donde el caballo es símbolo de cultura, arte e identidad", destacaba el representante institucional durante su ponencia en la capital hispalense; allí, además, se ponía de manifiesto la apuesta del Ayuntamiento por un certamen cada vez más consolidada.
Del 13 al 18 de octubre
Según fuentes de la organización del certamen lorquino, que en 2026 se celebrará entre el 13 y el 18 de octubre, en su próxima edición destacará el certamen morfo-funcional, cuidadosamente diseñado para prestar un apoyo técnico profesional al ganadero. Además, el evento otorgará gran protagonismo a disciplinas complementarias como la Doma Clásica y la Alta Escuela.
Unos datos que se aportaban junto a una invitación abierta a visitar la Ciudad del Sol. "Si nunca han visitado Lorca, FERICAB es una ocasión perfecta para descubrir una ciudad llena de vida, con una gastronomía excepcional, al igual que su patrimonio cultural en todas sus vertientes; y, si ya la conocen, volver les permitirá redescubrir su pasión, esa que en Lorca se siente a cada paso y en cada rincón", indicaba el representante lorquino.
