La caravaqueña Ana Martínez Vacas recibe el Premio ‘José Álvarez Álvarez’ a la igualdad en ciencia

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Fundación FEYDIM han hecho entrega del I Premio ‘José Álvarez Álvarez’ a la Igualdad en Ciencia y Fomento de la Carrera Investigadora a la joven investigadora caravaqueña Ana Martínez Vacas, en un acto que ha reunido a representantes del ámbito académico, científico e institucional.

El galardón, dotado con 3.000 euros, reconoce la excelencia científica y la proyección investigadora de la premiada, así como su compromiso con una ciencia más igualitaria.

El alcalde de Caravaca, José Francisco García, ha sido el encargado de hacer entrega del premio, destacando que “este galardón refleja el compromiso de Caravaca con la ciencia, la igualdad de oportunidades y el talento joven”. Asimismo, ha subrayado que iniciativas como esta nacen “del impulso de científicas pioneras como Rocío Álvarez, cuyo ejemplo ha roto techos de cristal y ha abierto camino para las nuevas generaciones”, agradeciendo su labor y generosidad a la hora de impulsar el premio junto a la Fundación FEYDIM.

Ana Martínez Vacas ha agradecido el reconocimiento y ha subrayado el papel transformador de la ciencia al afirmar que “la investigación es una de las vías más sólidas para transformar la sociedad”. Asimismo, ha reivindicado la importancia de la igualdad de oportunidades en el ámbito científico, asegurando que “la ciencia tiene el poder de reducir brechas, visibilizar talentos y derribar barreras que han limitado la participación de la mujer”.

El acto, conducido por la concejala de Igualdad, Mónica Sánchez, ha contado, además, con las intervenciones de la presidenta de Lyceum de la Región de Murcia, Consuelo Ruiz Montero; la doctora en Medicina María Trinidad Herrero Ezquerro; el presidente de la Academia de Veterinaria, Cándido Gutiérrez, y la presidenta de la Academia de Farmacia, Estela Moreno.

Durante el acto también se ha rendido un homenaje a Dolores Sánchez Navarro, médico anestesista del hospital Virgen de la Arrixaca, antigua alumna del Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Caravaca, en reconocimiento a su amplia trayectoria profesional y su contribución al ámbito sanitario.

Trayectoria académica

El alcalde José Francisco García entrega el premio a la doctora Ana María Martínez Vacas / La Opinión

Ana María Martínez Vacas cuenta con una sólida trayectoria académica e investigadora. Doctora en Ciencias de la Visión por la Universidad de Murcia con mención Cum Laude y Doctorado Internacional, ha desarrollado trabajos centrados en el estudio de enfermedades degenerativas de la retina como la retinosis pigmentaria y la degeneración macular asociada a la edad. Su investigación ha dado lugar a publicaciones científicas en revistas especializadas, la participación en congresos internacionales y una estancia predoctoral en la Universidad de Birmingham.

Ana María Martínez Vacas, doctora en Ciencias de la Visión con mención Cum Laude, cuenta ya con una sólida trayectoria académica e investigadora

Comité evaluador

El comité evaluador del premio ha destacado por unanimidad la calidad de su trayectoria, el interés clínico de los hallazgos de su tesis doctoral, la internacionalización de su experiencia investigadora y su proyección futura.

Con la entrega de este reconocimiento, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Fundación FEYDIM culminan la primera edición de un premio creado para apoyar la continuidad de jóvenes científicos en la carrera investigadora, promoviendo una ciencia más inclusiva y libre de barreras.