Hostelería

La XVI Ruta Gastronómica de Cehegín premia la mejor tapa

El galardón a la mejor tapa recayó en el Restaurante Palacio de la Tercia, por su creación 'La Vaca que ríe'

Ganador de la XVI Ruta Gastronómica de Cehegín

Ganador de la XVI Ruta Gastronómica de Cehegín / La Opinión

Cehegín

La XVI Ruta Gastronómica de Cehegín premia la mejor tapa. El concejal de Comercio y Hostelería, José Antonio Zafra, junto a la  presidenta de la Asociación de Hostelería, Rosalía Bastida, han entregado la distinción a la mejor tapa de la XVI Ruta Gastronómica que se celebró en Cehegín este año.

La ruta, que tuvo lugar del 15 de febrero al 2 de marzo, convirtió a la gastronomía en la protagonista de la localidad, ofreciendo a vecinos y visitantes una variada selección de tapas, menús, postres y cócteles en bares y restaurantes de Cehegín. 

El galardón a la mejor tapa recayó en el Restaurante Palacio de la Tercia, por su creación 'La Vaca que ríe', y fue elegida por los votos populares. Ha sido recogido por Juan Antonio García López.

Tapa presentada

Tapa presentada / La Opinión

TEMAS

La XVI Ruta Gastronómica de Cehegín premia la mejor tapa

