La XVI Ruta Gastronómica de Cehegín premia la mejor tapa. El concejal de Comercio y Hostelería, José Antonio Zafra, junto a la presidenta de la Asociación de Hostelería, Rosalía Bastida, han entregado la distinción a la mejor tapa de la XVI Ruta Gastronómica que se celebró en Cehegín este año.

La ruta, que tuvo lugar del 15 de febrero al 2 de marzo, convirtió a la gastronomía en la protagonista de la localidad, ofreciendo a vecinos y visitantes una variada selección de tapas, menús, postres y cócteles en bares y restaurantes de Cehegín.

El galardón a la mejor tapa recayó en el Restaurante Palacio de la Tercia, por su creación 'La Vaca que ríe', y fue elegida por los votos populares. Ha sido recogido por Juan Antonio García López.