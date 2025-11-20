La UPCT presenta un proyecto alternativo para edificar el antiguo solar de la feria de Molina

La Asociación de Vecinos de San Roque y la Federación de AAVV Interbarrios presentarán este viernes, 21 de noviembre, una serie de propuestas urbanísticas alternativas para el desarrollo del PER-M7, el plan parcial que afecta al antiguo solar de la feria en el barrio de San Roque. El acto, abierto a toda la ciudadanía, tendrá lugar a las 19.30 horas en el Centro Social de San Roque.

El proyecto oficial del PER-M7 —redactado en 2012 y actualmente en fase de planificación— prevé la construcción de cuatro torres de doce plantas alrededor de la chimenea de la antigua conservera Prieto y un bloque adicional de ocho plantas junto a la acequia Subirana, a escasa distancia de edificios existentes de cuatro y dos alturas. Una configuración que, según las asociaciones vecinales, generaría un “ahogamiento” de las viviendas colindantes y crearía una "barrera arquitectónica impropia del urbanismo del siglo XXI”.

Ante este escenario, las entidades vecinales han impulsado un proceso de colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena. Bajo la dirección del profesor Jaume Blancafort —quien ya coordinó en el pasado los estudios que dieron lugar al libro 'Diagnóstico y líneas básicas de actuación para la regeneración urbana de los barrios de San Roque y La Ermita'—, alumnos de quinto curso de Arquitectura han desarrollado nuevas propuestas para el ámbito UR8-PER-M7, situado entre las calles Consolación, Antonio Lacárcel, Carmen Puche y la avenida de la Industria, junto al parque Paraíso y la pasarela peatonal.

Según sus impulsores, estos trabajos ofrecen una visión “más racional y equilibrada” del desarrollo urbanístico, con un aprovechamiento técnico y económico que resultaría incluso beneficioso para la empresa promotora. Las alternativas incorporan criterios de integración paisajística, una redistribución del suelo que mejora la permeabilidad del barrio, conexiones más eficaces hacia el centro de salud Jesús Marín y otros equipamientos públicos, así como una revisión del impacto sobre el aparcamiento disuasorio existente.

Las asociaciones sostienen que el entorno, próximo al histórico barrio del Castillo, a la Iglesia de la Asunción y a edificios singulares como Torre Anita, requiere un enfoque más sensible, dadas las tipologías tradicionales que definen gran parte de la zona. “El proyecto de 2012 es mejorable y creemos imprescindible abrir un proceso de participación ciudadana antes de que avance su tramitación”, señalan.

El profesor Blancafort ha desarrollado esta reformulación del PER-M7 de manera “totalmente altruista”, subrayan los colectivos, que consideran la iniciativa “pionera” en Molina de Segura. Por ello, hacen un llamamiento a vecinos, cargos públicos, colectivos profesionales y partidos políticos para que asistan a la presentación y conozcan de primera mano unas propuestas que, según defienden, podrían definir un modelo urbano “más moderno, integrador y coherente” para el futuro del municipio.