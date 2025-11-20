El PSOE pide un plan para ayudar a los jóvenes de Molina a independizarse

El Grupo Municipal Socialista en Molina de Segura presentará una moción en el próximo Pleno del 24 de noviembre para exigir soluciones "urgentes" ante la crisis de vivienda.

La iniciativa denuncia la "negligencia grave" del Gobierno regional y su inacción, que ha provocado la pérdida de 20 millones de euros de fondos estatales y la denegación masiva de las ayudas al alquiler joven.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Isabel Gadea, ha sido contundente: "La imposibilidad de acceder a una vivienda asequible retrasa la autonomía de miles de jóvenes". Gadea denuncia que el Gobierno regional ha bloqueado el desarrollo de vivienda pública en la Región.

"Es una negligencia grave en la gestión", afirma la diputada regional, María Dolores Martínez Pay. "El ejecutivo regional se comprometió a construir 566 viviendas sociales con 20 millones de euros del Gobierno de España. A fecha de hoy, solo han construido cinco. Ahora tendrán que devolver íntegramente esos 20 millones".

Inacción regional y bloqueo de fondos

La moción socialista critica duramente el "boicot permanente del PP regional a la Ley de Vivienda estatal y el colapso en la gestión de las ayudas".

El diputado regional del PSRM-PSOE, Miguel Ortega, se ha sumado a la denuncia, calificando la situación como "el mayor colapso de la vivienda que la Región de Murcia ha vivido nunca", provocado por "la mediocridad y la falta de gestión del PP".

Un punto clave de la denuncia es la gestión del Bono Alquiler Joven. "Miles de jóvenes de la Región han esperado dos años una resolución que daban por sentada", explica Isabel Gadea. "El Gobierno regional les ha comunicado un rechazo masivo, escudándose en una supuesta 'falta de fondos'".

Miguel Ortega ha sido tajante al respecto, acusando al PP de no repartir "ni el 40% de los fondos que ha mandado el Gobierno de España para ayudar a los jóvenes a pagar el alquiler". El diputado socialista exige la dimisión del consejero de Fomento si no paga de inmediato las ayudas. "Los jóvenes llevan más de dos años esperando".

Propuestas del PSOE

La moción del PSOE en Molina de Segura incluye un paquete de medidas urgentes. Los socialistas exigen:

Instar al Gobierno regional a declarar Molina de Segura como "zona tensionada".

Instar al Gobierno regional a aplicar la Ley de Vivienda estatal.

Habilitar un crédito extraordinario para atender todas las solicitudes pendientes de ayuda al alquiler joven que cumplían los requisitos.

Usar fondos propios regionales para la construcción de las 566 viviendas sociales comprometidas.

Penalizar a través del IBI a los grandes tenedores que mantengan viviendas vacías.

Crear un programa municipal de emancipación juvenil.

"La ciudadanía no entiende de competencias, exige soluciones reales", concluyó Gadea. "El acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional".

Otras mociones: 25N y Centro de Podas

El Grupo Socialista también defenderá otras dos mociones en el Pleno.