Infancia
Los niños vuelven a tomar el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Lorca
Más de una treintena de escolares protagonizan un Pleno Infantil por el Día Internacional de los Derechos del Niño
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Lorca vivía este jueves uno de los momentos más entrañables de cuantos tienen lugar en el mismo a lo largo del año. Y es que, con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño, la sala consistorial volvía a ser escenario del Pleno Infantil, una cita en la que participaban más de una treintena de niños de 6º de primaria de todos los centros educativos del municipio, públicos y concertados, tanto del casco urbano como de pedanías.
"Es fundamental que los niños conozcan la importancia y el valor de la democracia, el diálogo y el respeto. Es una actividad muy ilusionante, para ellos y para nosotros, y se prepara con muchísimo cariño, gracias, además, al trabajo conjunto de las concejalías de Educación y Participación Ciudadana, con colaboración de personal del Ayuntamiento, y que también es muy bien recibida por la comunidad educativa y en general por la ciudadanía de nuestro municipio", detallaba al respecto el alcalde, Fulgencio Gil.
Entre 9 y 11 años
Durante el acto, más de una treintena de niños con edades comprendidas entre los 9 y 11 años exponían sus propuestas. Unos protagonistas que presentaron su moción y fueron ya elegidos de manera democrática por sus compañeros de clase, y que se convertían en ‘pequeños concejales’ encargados de traerla al Pleno Infantil para debatirse y exponerse; la mayoría de ellas relacionadas con mejoras en el municipio, con especial atención a zonas verdes, medio ambiente, parques, o a temas de calado educativo.
"Se estudiarán detenidamente para evaluar su viabilidad y aplicarlas cuanto antes, en la medida de lo posible. Que los niños formen parte activa de este proceso municipal les hace sentirse partícipes de nuestra sociedad, Además, les permite conocer más a fondo el funcionamiento y la labor que se desempeña en un Ayuntamiento" terminaba Fulgencio Gil.
