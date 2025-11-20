Moratalla cuenta con el programa ‘Era digital’ de formación gratuita en competencias digitales en zonas rurales

El programa ‘Era Digital’ acercará las nuevas tecnologías a los vecinos de Moratalla. Con una duración de 14 meses de formación totalmente gratuita, donde los alumnos pueden aprender competencias básicas digitales, como realizar gestiones administrativas, compras online seguras, navegación por internet o tomar conciencia de los peligros de la red, como correos maliciosos, y un largo etcétera.

La formación será de forma presencial, semipresencial u online, adaptada a sus necesidades y horarios, en sesiones individuales o grupales y en espacios cercanos y adaptados.

Así lo explicó en su presentación, el director regional José Luis Reverter Ors y el coordinador de expansión y relaciones institucionales Ángel Díez Usea de Grupo ATU, junto al alcalde Juan Soria y la concejal de Formación y Empleo, María Isabel Martínez.

El programa 'Era Digital' nace con el objetivo de formar gratuitamente en competencias digitales básicas, durante los 14 meses que dura el programa.

Las personas interesadas a asistir a los cursos pueden informarse a través de la Agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de Moratalla que los pondrá en contacto con los docentes de su zona.

Programa

Presentacion del programa en Moratalla / Enrique Soler

Un total de 1.100 personas que residen en zonas de la Región en riesgo de despoblación han recibido formación en competencias digitales desde que se puso en marcha el pasado mes de junio el programa ‘Era Digital’, impulsado por la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, a través de la Dirección General de Administración Local.

El plan del que se podrán beneficiar cerca de 85.000 personas, tiene como objetivo reducir la brecha digital y mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios rurales

El plan del que se podrán beneficiar cerca de 85.000 personas, tiene como objetivo reducir la brecha digital y mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios rurales, especialmente mayores, mujeres y jóvenes.

Durante este tiempo, 40 profesionales especializados se desplazarán a los 16 municipios incluidos en la Estrategia de Despoblación, donde se han habilitado 58 puntos de formación para impartir cursos y talleres formativos adaptados a las necesidades de cada persona o grupo. De esta forma, se evitarán desplazamientos innecesarios y mejorará su calidad de vida.

En total, ‘Era Digital’ se desarrollará en 40 pedanías de los municipios incluidos en la Estrategia de Despoblación donde se ha detectado que la pérdida de habitantes es mayor: Abanilla, Abarán, Albudeite, Aledo, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Lorca, Moratalla, Ojós, Pliego, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura. El presupuesto del proyecto asciende a 1.351.000 euros, cofinanciados por la Comunidad y fondos Next Generation de la Unión Europea.

Formación ‘a la carta’

Con un enfoque flexible y adaptado a las necesidades de cada persona, su contenido incluye formación variada, como obtención del sistema Cl@ve y el uso del DNI electrónico; descarga de aplicaciones y contenidos multimedia más necesarios; gestión de cuentas bancarias; apertura de cuentas de correo electrónico gratuitas; manejo de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales.

También abarca la realización de videollamadas y otras cuestiones que planteen los propios vecinos, puesto que se trata de una ‘formación a la carta’, según las necesidades de cada participante. Además, cuando se trate de personas mayores o con movilidad reducida, los formadores podrán impartir las sesiones en sus propios domicilios.