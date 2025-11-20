Molina de Segura estrena radares: estas son las nuevas zonas donde podrán empezar a multar

Molina de Segura tendrá nuevos radares con los que se multará el exceso de velocidad en el casco urbano. Durante estos días los técnicos han instalado estos dispositivos en distintos puntos 'clave' del municipio molinense y que aglutinan buena parte del tráfico diario que soporta la cuarta ciudad de la Región en dirección a otros puntos como Murcia y municipios limítrofes.

En concreto, las zonas donde ya se pueden ver estos dispositivos son las avenidas de la Industria (a la altura de la antigua Cruz Roja), El Chorrico (pasado el Sprinter y frente al pabellón Antonio Peñalver) y Gutiérrez Mellado.

El Ayuntamiento molinense informó este jueves que el objetivo es "mejorar la seguridad vial del tráfico en tramos considerados peligrosos para los peatones, donde se registran accidentes y atropellos motivados, principalmente, por el exceso de velocidad".

De hecho, algunos de los vecinos venían quejándose desde hace tiempo de los fuertes ruidos que se producían al caer la noche, sobre todo de motos que circulaban a gran velocidad, en varias calles y avenidas cercanas a donde se han instalado estos radares.

Fotos que han comenzado a circular estos días entre los vecinos. / L.O.

Para ello el Consistorio ha puesto en marcha el contrato, con una inversión de 113.000 euros, para poner tanto radares pedagógicos como dos cinemómetros (de sanción) para limitar la velocidad de los vehículos privados en la ciudad. Precisamente estos días comenzaban a circular por los grupos de WhatsApp y en redes sociales imágenes de los dispositivos que se están instalando en estos puntos, pero tanto vecinos como usuarios se preguntaban si eran solamente para informar o también para multar en caso de exceder la velocidad.

Hace unos días la propia Policía Local de Molina informaba a través de la red social X de que se habían instalado dos radares disuasorios pedagógicos para "informar y sensibilizar" tanto en la Avenida Picos de Europa de La Alcayna como en la Gutiérrez Mellado del casco urbano.

Tal y como señaló a La Opinión el concejal de Movilidad molinense, Antonio Martínez, los dos cinemómetros portátiles se irán instalando en puntos diferentes "a decisión de la Jefatura de la Policía Local de Molina".

El contrato incluye la instalación y la homologación de 4 cabinas poste de pequeño tamaño fijas que permiten alojar un equipo de cinemómetro láser portátil, los 2 cinemómetros láser preparados tanto para ser instalados en ubicación fija como para su uso portátil, así como 4 radares pedagógicos.

Funcionarán a partir del próximo año

"Hasta este momento, solo se han instalado las cuatro cabinas poste y los cuatro radares pedagógicos, mientras que los dos cinemómetros láser entrarán en funcionamiento a principios del 2026”, resaltó el también primer teniente de alcalde del Ayuntamiento.

Con esto se pretende "replantear una nueva jerarquía viaria en el entorno urbano para conseguir fomentar una movilidad segura, siempre teniendo como fin aumentar la seguridad vial para el conjunto de los ciudadanos de Molina de Segura. Además, la implantación de estos radares persigue la reducción de los accidentes y la contaminación".

Desde el Ayuntamiento recuerdan que si se produce un accidente a menos velocidad, su gravedad es menor, especialmente en el caso de que haya peatones involucrados.