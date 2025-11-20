Malestar en Lorca por la supresión de una de las tres ambulancias del municipio

Lorca perderá una de las tres ambulancias no asistenciales que, hasta ahora, prestaba servicio en el municipio. Así lo desvelaba este jueves la secretaria general del PSOE de Lorca, Isabel Casalduero, que acusaba al Partido Popular –formación gobernante a nivel local y regional– de cometer un "nuevo atropello a la sanidad pública en Lorca". En este sentido, la portavoz socialista calificaba la decisión de "gravísima", especialmente en el caso de un municipio con el nivel de población y, sobre todo, la extensión del lorquino.

"Ya con tres ambulancias el servicio estaba saturado. Reducirlo a dos es condenar a miles de personas a esperas interminables y a un empeoramiento evidente de su salud", lamentaba la también edil del Ayuntamiento, que aprovechaba para recordar las funciones que asumen las ambulancias no asistenciales, a saber: trasladar a pacientes que requieren asistencia básica para rehabilitación, curas, altas, pruebas médicas o tratamientos, y su recorte supone un golpe directo a las personas mayores, dependientes y pacientes crónicos.

Isabel Casalduero, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

"Se recorta justo donde más duele: a quienes necesitan ir y venir del hospital para tratamientos esenciales. Esto es un ataque frontal al bienestar de los lorquinos y lorquinas", apostillaba la líder socialista, que aprovechaba para poner de manifiesto la intención de su grupo político de presentar, en el próximo Pleno previsto para el miércoles, una moción de urgencia al respecto. "Basta ya de maltrato institucional. Basta de recortes. Actúen ya, porque están jugando con la salud y la dignidad de miles de lorquinos", sentenciaba.

Del mismo modo, Casalduero Jódar recordaba los últimos 'hitos' en materia sanitaria sucedidos en el municipio, en lo que calificaba como una "política sostenida del PP contra la sanidad pública en Lorca". Eliminación de las urgencias de San Diego en 2016, supresión de la Unidad del Dolor del Hospital Rafael Méndez o las listas de espera más largas de toda la Región eran algunos de los puntos que señalaba la líder socialista, que aprovechaba para reclamar al alcalde, Fulgencio Gil, una postura más reivindicativa en materia sanitaria para con el Gobierno regional.

Trasladada a Totana

Al respecto de las declaraciones de Isabel Casalduero, fuentes de la Consejería de Salud explicaban que la ambulancia no se ha suprimido, sino que a partir de ahora prestará servicio en el vecino municipio de Totana. "En ningún caso se reducen los recursos asistenciales en Lorca. Esta ambulancia va a seguir prestando servicio en toda el Área III de Salud que comprende varios municipios, entre ellos Totana", señalaban estas voces a través de un comunicado, en el que justificaban la decisión como una medida para acortar los tiempos de espera de los pacientes.

"Con el fin de garantizar que se acorten los tiempos de espera de los pacientes en el Área III y ya que el volumen de traslados desde Totana al hospital Rafael Méndez y viceversa son a diario muy numerosos, una de las Ambulancias No Asistenciales (ANA) tendrá su base en el SUAP de Totana a partir de hoy. Se trata de una de tantas medidas que se realizan desde el SMS para garantizar una asistencia de calidad independientemente del lugar en el que residan los pacientes", explicaban desde el organismo autonómico.