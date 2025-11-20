Vox bloqueará el Ayuntamiento de Jumilla mientras no se prohiba el rezo islámico en instalaciones deportivas

24 horas después de que el TSJ rechazara suspender la moción de Vox que veta los ritos religiosos en instalaciones deportivas de Jumilla, el portavoz de ese grupo municipal, Juan Agustín Carrillo, advirtió a la alcaldesa del municipio, Severa González López, que su partido no negociará "ningún tipo de presupuesto municipal" mientras que el Gobierno local "no avance, no tramite y no ejecute" la modificación del reglamento correspondiente, a través del cual dejaría de estar permitida la celebración en el polideportivo del Ramadán o la Fiesta del Cordero.

"El Partido Popular tiene dos opciones: cumplir con lo aprobado democráticamente en el pleno municipal para continuar cualquier tipo de negociación presupuestaria o reconocer que prefieren arrodillarse ante el Partido Socialista y ante toda la izquierda", afirmó, indicando así que "la pelota está en el tejado de la alcaldesa González".

El portavoz de Vox aseguró que su moción no va contra la libertad religiosa, sino que con este tipo de iniciativas pretenden convertir Jumilla en "un municipio que respete sus tradiciones, que respete su identidad y que respete sus costumbres". No obstante, indicó que "se acabó el multiculturalismo impuesto y la convivencia ficticia basada en privilegios para unos y obligaciones para otros".

"La izquierda no busca convivencia, la izquierda no busca igualdad, la izquierda busca privilegios y, sobre todo, quiere imponernos un modelo multicultural fracasado. Pretenden, además, que traguemos con los rezos islámicos. Jumilla ya no va a ser así", advirtió.

