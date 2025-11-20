Un instituto de Lorca creará un sistema de IA para ayudar a diagnosticar enfermedades en bebés

La detección de enfermedades en niños y niñas podría dar un salto de gigante con la aplicación de la Inteligencia Artificial. Así lo creen el Centro de Desarrollo Infantil de Atención Temprana de Lorca y el Instituto San Juan Bosco, que este jueves firmaban un convenio –junto a la Concejalía de Servicios Sociales– para desarrollar una herramienta pionera de innovación dirigida al diagnóstico temprano de posibles alteraciones del neurodesarrollo.

Acto de presentación del proyecto. / L.O.

Bajo el nombre de 'proyecto Sigma', servirá para unir innovación, transferencia de conocimiento y compromiso social. "Su objetivo es claro y ambicioso: utilizar la Inteligencia Artificial para la detección precoz de alteraciones mediante el análisis de los movimientos generales de los niños. En términos prácticos, estamos desarrollando una herramienta para profesionales, que nos va a ayudar a observar mejor, a detectar antes y a intervenir de forma más ajustada con los pequeños y sus familias" explicaba al respecto la edil responsable del ramo, María Castillo.

De 0 a 5 meses

En concreto, la IA será utilizada a través de una aplicación móvil, que grabará los gestos de los niños de cero a cinco meses, pudiendo detectar esas patologías para realizar una intervención lo más precoz posible.

Francisco Fernández, director del Centro de Atención Temprana de Lorca, señalaba a este respecto que "encaja plenamente con nuestra trayectoria. A lo largo de los años, el centro ha participado y participa en multitud de actividades, proyectos e investigaciones: con entidades educativas, con universidades, con asociaciones, con administraciones públicas… No es algo puntual ni anecdótico; es una línea fundamental en nuestra forma de entender el trabajo. Creemos firmemente que la colaboración, la evaluación constante y la innovación son la única manera de seguir ofreciendo una atención de calidad a la infancia y a sus familias".