Indignación del PSOE de Alcantarilla por la contratación de una influencer para presentar los Presupuestos

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alcantarilla ha denunciado públicamente la decisión del equipo de Gobierno de, según afirman, contratar a una influencer para explicar los Presupuestos Municipales de 2026, en un vídeo difundido en redes sociales pocas horas después del Pleno celebrado el martes 18 de noviembre.

En el vídeo elaborado por la influencer, según asegura el PSOE en su comunicado, "se vierten afirmaciones que no se ajustan a la realidad, como en el caso del IBI, cuya situación es que permanece en su cifra más alta tras haber sido incrementado previamente con su mayoría absoluta, previendo recaudar casi 10 millones de euros este año". Además, añaden, "se omite información relevante, como el hecho de que el Ayuntamiento ha dejado de recaudar 1,5 millones de euros por el contrato del servicio de agua, lo que condiciona de forma directa las cuentas municipales. También se pasa por alto que, gracias a iniciativas socialistas, se contará por primera vez con una partida de Presupuestos Participativos y con un mayor servicio de autobuses hacia la playa durante los meses de verano".

El portavoz socialista, Francisco Javier Cascales, afirma que la información ofrecida en el vídeo “no refleja fielmente la realidad de los Presupuestos de 2026”. Cascales denuncia, además, la opacidad: “La influencer tenía aparentemente más información sobre los presupuestos que los propios concejales. Es más, pedimos explicaciones sobre partidas muy genéricas y ni siquiera se nos respondió”.

Desde el PSOE de Alcantarilla consideran que "la explicación de los Presupuestos debe corresponder a la concejala de Hacienda, Carmen María Fernández, quien además se encuentra con dedicación exclusiva y percibe un salario anual de 42.000 euros". “Lo que no es de recibo es que esta tarea se delegue en una tercera persona y que esa explicación le cueste dinero a los alcantarilleros”, argumenta el portavoz.

El PSOE lamenta que "el equipo de Gobierno haya optado por esta nueva fórmula didáctica de hacer política, que lejos de aportar claridad, supone un gasto innecesario y ofrece una visión sesgada e incompleta a los vecinos".

La creadora de contenido, conocida por sus vídeos divulgativos sobre matemáticas, según apunta el PSOE, "ha sido contratada por 1.200 euros, una cantidad que sale del bolsillo de todos los vecinos y vecinas de Alcantarilla". Aun así, han querido "dejar claro que esta denuncia no va dirigida hacia la propia influencer ni hacia su trabajo, sino hacia quienes la han contratado para realizar un vídeo explicativo y sesgado de algo que debería haber sido explicado por el propio Gobierno municipal".