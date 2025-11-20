Caravaca apuesta por sus barrios: así quedará la renovada Plaza del Egido tras la inversión municipal

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz está acometiendo obras de reforma en la Plaza del Egido, situada en pleno corazón del Barrio de San Francisco. Esta actuación, adjudicada por 86.394 euros a la empresa caravaqueña TJS Ingenieros Proyectos Forestales, forma parte del nuevo Plan de Obras y Servicios, que suma cerca de 900.000 euros en inversiones orientadas a la mejora de jardines, calles y edificios públicos tanto en el casco urbano como en pedanías, con financiación del Gobierno de la Región de Murcia.

El proyecto supone una renovación completa de este espacio verde, que presentaba un notable deterioro por el paso del tiempo y la presencia de arbolado de gran porte —que se conservará íntegramente—. Las obras contemplan la reestructuración del entorno, la mejora de los paseos peatonales mediante adoquín y albero, la plantación de especies autóctonas y aromáticas y la instalación de riego por goteo. También se incluye la pintura de muretes, la renovación de la fuente bebedero y la creación de un nuevo acceso solicitado por los vecinos.

Cambio de zona infantil

La zona infantil, muy afectada por las raíces y la antigüedad de los elementos, será completamente renovada con nuevo pavimento y la sustitución de los juegos. Además, se instalará un área de aparatos biosaludables destinada al ejercicio de las personas mayores, configurando un parque intergeneracional y accesible.

El alcalde, José Francisco García, ha señalado que esta es “una de las actuaciones más destacadas en materia de espacios verdes dentro del nuevo Plan de Obras y Servicios”, junto a la renovación de la zona infantil del jardín de El Cejo y la instalación de espacios de juego en el Parque Mayrena y Los Huertos del Vicario, espacios verdes recientemente creados. También ha subrayado que el proyecto se diseñó escuchando a los residentes: “La actuación se consensuó con los vecinos a través de los encuentros de participación ciudadana ‘La piel de cada barrio’, que convocamos periódicamente para recoger sugerencias y necesidades reales”.

El plazo de ejecución de las obras de la Plaza del Egido es de dos meses, por lo que se prevé su finalización antes de que concluya el presente año. Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa avanzando en la modernización y mejora de los espacios públicos del municipio.

El alcalde ha aprovechado esta visita técnica a la obra para repasar el avance del resto de proyectos incluidos en el Plan de Obras y Servicios. La próxima semana comenzarán los asfaltados en pedanías, con actuaciones previstas en la calle Pilar de Archivel y la calle Pedrera de Barranda, que continuarán en La Almudema, Los Prados, Arrabal de La Encarnación, Singla, Caneja, Benablón y Los Royos. Avanzan también las obras del Hogar de la Tercera Edad de Archivel y del Centro Social de Pinilla.

En el casco urbano se encuentran en su recta final las mejoras viarias que incluyen nuevas rotondas en la intersección de la calle Doctor Robles con la avenida de Los Andenes y en el cruce de las calles San Jerónimo y María la Federa con la carretera de Granada. Además, gracias a las bajas de las licitaciones, se ha anunciado la renovación de los acerados y el asfaltado de la calle Asturias, una demanda histórica de los vecinos.