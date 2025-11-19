Social
Torre Pacheco organiza una jornada de convivencia con música en directo, talleres y hasta un partido de fútbol
La iniciativa 'Unidos en la Diversidad' reunirá actividades deportivas e interculturales para reforzar la convivencia en el municipio
Torre Pacheco acogerá el próximo 21 de noviembre la jornada Unidos en la Diversidad: Torre Pacheco Convive, una acción de calle organizada por la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes con el objetivo de reforzar la convivencia y poner en valor la diversidad del municipio. La iniciativa, que se desarrollará en la Explanada del Mercadillo entre las 16.00 y las 22.00 horas, reúne un amplio programa de actividades artísticas, culturales y participativas dirigidas a distintos sectores de la población.
El encuentro incluye actuaciones musicales de flamenco fusión, dakka marroquí, reggada, rap y poesía urbana, con el propósito de ofrecer un espacio donde diferentes expresiones culturales puedan compartirse de manera abierta. La programación incorpora además varios talleres interculturales, entre ellos henna, caligrafía árabe, mural colaborativo y clases exprés de idiomas. Estas actividades están pensadas para facilitar la participación de vecinos de diversas procedencias y mostrar la pluralidad cultural que forma parte de la vida cotidiana del municipio.
Durante la jornada también se instalarán carpas informativas de asociaciones e instituciones locales, así como un espacio infantil inclusivo destinado a fomentar la participación de las familias. Paralelamente, se ofrecerá asesoría legal gratuita y se realizarán intervenciones artísticas en directo, con el fin de acercar distintos recursos comunitarios y propuestas creativas a la ciudadanía. El día concluirá con una cadena humana por la paz y la convivencia, concebida como un gesto simbólico para subrayar el compromiso colectivo con un futuro compartido.
Como actividad previa, el 20 de noviembre, a las 20.00 horas, tendrá lugar en el Campo Municipal el partido mixto Fútbol por la Convivencia, en el que participarán vecinos de diferentes edades y orígenes. Los equipos se formarán desde la diversidad con la intención de visibilizar la colaboración entre distintos colectivos del municipio.
Unidos en la Diversidad: Torre Pacheco Convive forma parte del proyecto TETRIS III: ¡Denunciando el Odio!, cofinanciado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Social Europeo +. La Asociación Marroquí destaca su implicación en este proceso, así como la cooperación de instituciones locales, asociaciones, colectivos migrantes y tejido social del municipio, cuya colaboración ha permitido consolidar un clima de encuentro que culmina en esta convocatoria abierta a toda la ciudadanía.
