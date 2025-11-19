Policía Nacional interviene en los barrios de San Diego y San Cristóbal de Lorca

Cuatro personas detenidas, armas blancas y de fuego, 3.000 euros y diferentes tipos de estupefacientes en cantidades varias. Esto es lo que encontraba la Policía Nacional durante la última operación ejecutada en los lorquinos barrios de San Diego y San Cristóbal, en el foco de la actualidad durante las últimas semanas por los repetidos incidentes registrados en sus calles.

Según informaba el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, el operativo se desarrollaba en la mañana de este miércoles a raíz de las investigaciones desarrolladas contra el tráfico de drogas en la ciudad que permitían, según detallaba "la entrada y registro de dos viviendas consideradas puntos negros muy activos de tráfico de todo tipo de sustancias estupefacientes". Así, la operación se saldaba con la intervención de diferentes cantidades de cocaína, marihuana, hachís, medicamentos, además de balanzas de precisión y útiles para el corte y distribución posterior de la droga.

Elementos incautados por la Policía Nacional en la operación. / Policía Nacional

Según detallaba Lucas Ayala, en la operación tomaban parte más de 60 agentes del Cuerpo Nacional de Policía, pertenecientes a los grupos de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Policía Científica y Brigada Local de Información de la Comisaría de Lorca, con el apoyo fundamental de la Unidad de Prevención y Reacción, UPR, Unidad de Guías Caninos y Unidad de medios aéreos con drones de vigilancia y sistemas anti-drones, provenientes de la Jefatura Superior de Policía en la Región de Murcia, que se desplegaban en diferentes puntos estableciendo controles preventivos de seguridad ciudadana.

Además de las sustancias intervenidas, los agentes incautaban todo tipo de armas blancas y armas prohibidas (machetes, puñales, bastones), una escopeta de perdigones con mira telescópica y un revólver simulado, junto con sprays de pimienta, todos ellos elementos susceptibles de ser utilizados por los implicados en la vía pública. Entre los efectos intervenidos también había cerca de 3.000 euros en billetes.

Policías Nacionales en Lorca. / Policía Nacional

"Es una operación muy importante, que se suma a todas las actuaciones de carácter preventivo que realiza diariamente la Policía Nacional para lograr resultados como el de hoy. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos, porque la vigilancia es permanente y nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado seguirán trabajando para combatir la criminalidad en el municipio" añadía el delegado, que agradecía la colaboración de la empresa suministradora de energía, que se encargaba de realizar "al menos" veinte actuaciones sobre viviendas con enganches ilegales a la red.

Operativo municipal

A estos esfuerzos hay que sumar el operativo de seguridad implementado por el Ayuntamiento a raíz de los últimos sucesos delictivos registrados en los citados barrios. En concreto, fuentes municipales explicaban que, para disminuir la alarma vecinal, se habría activado un dispositivo de seguridad permanente en la zona, que incluye tres turnos al día de patrullas a pie por parte de Policía Local y un refuerzo en la oficina del padrón, cuyos agentes censales comenzarán a trabajar en San Cristóbal a partir de enero del próximo año.

Iglesia parroquial de San Cristóbal. / L.O.

Sin embargo, estos esfuerzos no convencían al Grupo Municipal Socialista, que reclamaba la convocatoria urgente de la Junta Local de Seguridad para con el objetivo de diseñar una respuesta coordinada entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Nuestra preocupación, y lo que tememos, es que su visita sea solo humo, un paripé, y que en unos días desaparezca la presencia policial" advertía José Luis Ruiz, edil de la formación.