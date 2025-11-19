La patronal de Lorca reclama medidas de apoyo a los autónomos

Consolidar el tejido empresarial de Lorca para "contrarrestar fiscalmente a los que están apretando y poniendo contra las cuerdas a muchos trabajadores autónomos". Con este objetivo la patronal lorquina, a la que se unía la Asociación de Trabajadores Autónomos de Murcia, mantenía este miércoles un encuentro con el alcalde del municipio. El propio presidente de ATA, Francisco Casado, así lo definía durante la comparecencia ante los medios realizada de forma previa a la reunión, de gran importancia por la cantidad de autónomos radicados en la zona.

"Tienen un peso muy importante en nuestro desarrollo económico", señalaba el líder de la patronal lorquina, Juan Jódar, que situaba en el 17% el porcentaje de este tipo de trabajadores a nivel local, una cifra superior a la media regional y nacional, que se sitúa en torno al 15 y el 16% respectivamente. En este sentido, Casado y Jódar pedían al Ayuntamiento medidas para apoyar la actividad autónoma en consonancia con las reclamadas a nivel nacional por la asociación que los agrupa; una reivindicación que el primer edil recogía de buen grado.

ATA, Ceclor y representantes municipales durante el encuentro mantenido. / L.O.

"No es el momento de castigar más al tejido productivo, sino de acompañar, facilitar y proteger a quienes mantienen la actividad económica", señalaba Gil Jódar, que también pedía al Gobierno nacional mejoras para el colectivo de autónomos "en los ámbitos de protección social, pluriactividad, conciliación y simplificación burocrática", así como la puesta en marcha del régimen de franquicia de IVA, que permitiría que los autónomos y pequeñas empresas con una facturación anual inferior a 85.000 euros quedasen exentos de pagar y declarar el IVA. "Son peticiones que vemos justas y necesarias, y que, además, llevaremos al Pleno de este mes de noviembre. La defensa de este colectivo es fundamental en un marco de desarrollo empresarial y libertad económica" apostillaba el regidor.

Los emprendedores, a escena

Precisamente para fomentar el emprendimiento, desde la asociación de jóvenes empresarios 'Guadalentín Emprende' se ponía en marcha la segunda edición de los premios 'Gen Emprendedor', dirigidos a todos los alumnos y alumnas matriculados en los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior de la Comarca, con el principal objetivo de motivar e impulsar el espíritu emprendedor de los jóvenes estudiantes de los Institutos de Enseñanza Secundaria, premiando la creación de planes de empresa innovadores y viables.

Cartel anunciador de 'Gen Emprendedor'. / Guadalentín Emprende

Un certamen del que la primera fase, ya finalizada, resultaba en todo un éxito al contar con la participación de medio centenar de proyectos, de los que una decena eran elegidos para pasar a la siguiente fase, centrada en el desarrollo de las ideas presentadas, y que se resolverá a primeros de 2026.